Pemex atiende conato de incendio en instalación de Dos Bocas, Tabasco

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante la madrugada de este juev es se registró un evento operativo en la Batería de Separación Litoral, ubicada en la zona de Dos Bocas, Tabasco, donde se presentó un conato de incendio en el pastizal seco cercano al quemador.

De acuerdo con la empresa, el incidente ocurrió mientras se realizaban acciones operativas para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste. Como parte de estas labores, se realizó el flujo controlado de gas hacia el quemador, un dispositivo utilizado como medida de seguridad durante este tipo de situaciones. Sin embargo, el sobrecalentamiento registrado en el área provocó que el pastizal seco que se encontraba alrededor del quemador comenzara a incendiarse.

Ante esta situación, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos para atender el incidente y evitar que el fuego pudiera extenderse hacia otras áreas de la instalación.

El equipo de bomberos ubicado en la Terminal Marítima Dos Bocas acudió al lugar para controlar las llamas y logró extinguir oportunamente el fuego registrado en el pastizal.

Pemex señaló que el conato fue atendido sin que se reportaran personas lesionadas ni daños en las instalaciones de la empresa.

Después de controlar la situación, las operaciones continuaron de manera normal en la Batería de Separación Litoral, por lo que no fue necesario suspender las actividades relacionadas con la producción.

La empresa petrolera explicó que el quemador forma parte de los dispositivos de seguridad utilizados para manejar de manera controlada el gas durante determinados eventos operativos. Su función es contribuir a mantener condiciones seguras en las instalaciones y evitar acumulaciones que pudieran representar un riesgo.

El incidente ocurrió en una zona donde Pemex mantiene actividades relacionadas con la producción de hidrocarburos de la Región Marina Suroeste, por lo que las acciones realizadas durante la madrugada estuvieron encaminadas a mantener la continuidad de las operaciones y evitar el cierre de pozos productores.

Tras el incidente, la empresa reiteró que mantiene la aplicación de protocolos de prevención y atención para responder ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para los trabajadores, las instalaciones o el entorno.

Pemex también destacó su compromiso con la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, además de señalar que continuará con las medidas necesarias para mantener operaciones seguras en sus instalaciones.

El conato de incendio se suma a los distintos eventos operativos que requieren la intervención de los equipos de emergencia de la empresa, especialmente en instalaciones petroleras donde existen procesos que involucran hidrocarburos y gases.

Hasta el momento de la información proporcionada, Pemex reportó que no hubo afectaciones al personal ni a la infraestructura, y que las actividades en la Batería de Separación Litoral continuaban con normalidad.

La empresa indicó que los protocolos de seguridad permitieron controlar el incidente de manera oportuna y evitar mayores consecuencias en la instalación ubicada en Dos Bocas, Tabasco.