Torres Piña llama a cerrar filas con Sheinbaum ante ataques de la oposición

Carlos Torres Piña respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum

Frente a medios de comunicación, Carlos Torres Piña expresó su respaldo firme a la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional ante los intentos de la oposición por buscar en respaldo extranjero que no ha conseguido entre el pueblo de México.

Sostuvo que México atraviesa un momento que exige unidad y firmeza, con el objetivo de defender el derecho de las y los mexicanos a decidir libremente el rumbo de la nación.

“Hoy debemos cerrar filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. México dialoga, coopera y mantiene relaciones con todas las naciones, pero las decisiones de nuestro país corresponden exclusivamente al pueblo de México. No podemos permitir que quienes fueron derrotados en las urnas pretendan encontrar fuera del país la fuerza y el respaldo que los mexicanos les han negado”, afirmó.

El documento señala que frente a las presiones que buscan condicionar las decisiones nacionales, la presidenta ha sostenido una posición de cooperación y diálogo internacional, pero sin aceptar “órdenes ni tutelas del extranjero”, reivindicando el derecho del pueblo mexicano a conducir su transformación mediante sus propias instituciones.

Torres Piña señaló que resulta preocupante que sectores de la oposición pretendan convertir cualquier presión externa sobre México en una herramienta de disputa política interna.

“Cuando algunos prefieren voltear hacia intereses extranjeros antes que escuchar al pueblo de México, queda claro qué proyecto representan. Nosotros estamos del lado de la soberanía, de la democracia y de la decisión de millones de mexicanas y mexicanos que votaron por continuar la transformación del país”, enfatizó.

Consideró que los ataques contra Claudia Sheinbaum buscan, en el fondo, debilitar el mandato popular y abrirle nuevamente la puerta a quienes perdieron privilegios con el cambio de régimen.

Torres Piña coincidió con el llamado del documento a cerrar filas con la Presidenta y consideró que hacerlo significa defender el mandato popular e impedir que intereses derrotados en las urnas intenten regresar al poder.

“Este no es momento para titubeos. Es momento de unidad, de defender a México y de respaldar a una Presidenta que está poniendo por delante la dignidad y la soberanía de nuestra nación. A la oposición le decimos con claridad: el futuro de México no se decide en el extranjero, lo decide el pueblo de México”, concluyó Carlos Torres Piña.