Localizan sin vida a dos trabajadores de la CFE desaparecidos desde junio en Huachinango, Puebla

Después de poco más de tres meses de búsqueda, fueron localizados sin vida Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 26 de junio.

Los restos de ambos trabajadores fueron encontrados en una zona cercana a la autopista México-Tuxpan, en el municipio de Huauchinango, Puebla, en las inmediaciones de Nuevo Necaxa y Texcapa. El hallazgo ocurrió durante las labores de búsqueda que se mantenían para conocer su paradero. De acuerdo con los primeros reportes, los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, los uniformes y algunas pertenencias permitieron establecer de manera preliminar que podrían corresponder a los dos empleados de la CFE.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para confirmar oficialmente sus identidades. Entre las pruebas contempladas se encuentran análisis de ADN, que serán comparados con los perfiles genéticos de sus familiares. Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García fueron vistos por última vez durante la mañana del 26 de junio, cuando realizaban actividades relacionadas con su trabajo sobre la autopista México-Tuxpan. Ese día, ambos se trasladaban en vehículos oficiales de la CFE. La última señal registrada de las unidades ocurrió aproximadamente a las 14:01 horas sobre la autopista México-Tuxpan 132D, a la altura de Acaxochitlán, Hidalgo.

Después de que se perdió contacto con los trabajadores, las autoridades iniciaron las acciones de búsqueda para tratar de localizarlos. Dos días después de la desaparición, el 28 de junio, fueron encontradas las dos camionetas en la comunidad de La Mesa, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Los vehículos estaban abandonados, pero los trabajadores no se encontraban en el lugar, por lo que continuaron las investigaciones para conocer qué había ocurrido y establecer su posible ruta. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que también contó con la colaboración de autoridades de Puebla e Hidalgo.

Como parte de las investigaciones, el pasado 31 de agosto fueron detenidas ocho personas por su posible participación en la desaparición de los trabajadores de la CFE. Las autoridades realizaron diferentes diligencias y operativos para tratar de obtener información que permitiera conocer el paradero de los empleados. La desaparición de los trabajadores generó preocupación entre sus familiares y compañeros, quienes durante semanas solicitaron que se mantuvieran las labores de búsqueda.

Marco Antonio Sarmiento García tenía 60 años, mientras que Adolfo López Saldaña tenía 40 años. Ambos pertenecían a la plantilla de trabajadores de la CFE en la región de Huauchinango y realizaban labores relacionadas con el servicio eléctrico. El hallazgo de los restos pone fin a más de tres meses de búsqueda, aunque todavía falta determinar de manera oficial la identidad mediante las pruebas correspondientes y conocer las circunstancias en las que ocurrieron sus muertes.

Las investigaciones continuarán para establecer qué sucedió desde el momento en que ambos trabajadores desaparecieron y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, los restos permanecen bajo resguardo de las autoridades forenses, a la espera de que concluyan los estudios científicos que permitan confirmar plenamente su identidad y entregar posteriormente los cuerpos a sus familiares.