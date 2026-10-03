Marina informa ubicación y detención de “Capitán Sol” en Jalisco

La Secretaría de Marina informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, quien es señalado por su probable participación en una organización dedicada a delitos relacionados con hidrocarburos.

La Marina dio a conocer que el seguimiento de información relacionada con Helan Dayana “N”, identificada como presunta pareja sentimental del detenido, permitió avanzar en las labores de inteligencia para ubicarlo después de varios meses de investigación. De acuerdo con el comunicado de la institución, las labores de investigación permitieron localizar a Miguel Ángel “N” en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco. La información obtenida durante el seguimiento fue utilizada para fortalecer las acciones de búsqueda y vigilancia.

La detención ocurrió la noche del jueves 1 de octubre, cuando elementos de la Policía Ministerial Federal cumplimentaron una orden de cateo y posteriormente una orden de aprehensión contra el señalado. Las autoridades indicaron que Miguel Ángel “N” es investigado por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos relacionados con hidrocarburos. También es identificado como presunto integrante de un grupo conocido como “Los Primos” y como colaborador de los hermanos Farías Laguna.

La investigación lleva cerca de 300 días y ha permitido identificar distintos domicilios relacionados con las personas investigadas, así como movimientos realizados en países como Francia, Grecia, Mónaco y España. La Secretaría de Marina señaló que el análisis de la información obtenida permitió establecer nuevas líneas para determinar la ubicación del presunto integrante de la organización y conocer más detalles sobre las actividades que realizaba.

El caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República sobre una presunta red dedicada al llamado “huachicol fiscal”. Con la detención de Miguel Ángel “N”, las autoridades buscan ampliar el conocimiento sobre la estructura de esta organización y determinar la participación que tuvieron otras personas. La institución federal explicó que las nuevas acciones permitirán profundizar en la identificación de los integrantes de la red, así como en los posibles vínculos entre ellos y las funciones que desempeñaban.

La detención también representa un avance en las investigaciones relacionadas con personas señaladas como posibles participantes en la estructura de los hermanos Farías Laguna. Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Hasta el momento, Miguel Ángel “N” permanece bajo disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúa el proceso de investigación. Su señalamiento se mantiene como una acusación de carácter preliminar y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.