Puebla fortalece proyectos de innovación y soberanía tecnológica

Puebla avanza en la creación de un polo de innovación tecnológica con proyectos relacionados con electromovilidad, desarrollo de componentes electrónicos y formación de especialistas, de acuerdo con autoridades estatales. El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la entidad cuenta con diferentes iniciativas respaldadas por el Gobierno de México, entre ellas Olinia, Kutsari, Yankuilotl y la Universidad Rosario Castellanos.

De acuerdo con el mandatario estatal, estos proyectos buscan fortalecer las capacidades tecnológicas y científicas de Puebla, además de generar oportunidades para las nuevas generaciones y reducir la salida de jóvenes especializados hacia otras entidades o países. Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Puebla entregó tres prototipos de triciclos eléctricos destinados a labores de paquetería al Servicio Postal Mexicano. Los vehículos cuentan con tecnología de identificación mediante chip y forman parte de las acciones relacionadas con la electromovilidad.

Otro de los proyectos mencionados fue Yankuilotl, donde se lleva a cabo el ensamble de tarjetas electrónicas PCB. Actualmente, este espacio tiene una capacidad de producción de hasta 200 mil tarjetas por hora. Las autoridades estatales también informaron que existe un presupuesto contemplado para 2027 con el objetivo de establecer la primera fábrica estatal de componentes electrónicos. Con ello, se busca incrementar la capacidad de Puebla para producir tecnología y no solamente participar en procesos de manufactura.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena, explicó que Puebla busca pasar de una actividad principalmente manufacturera a un modelo en el que también se desarrollen procesos de diseño, ingeniería e innovación. Uno de los proyectos principales es Olinia, estrategia nacional enfocada en la fabricación de vehículos eléctricos. En Puebla opera un Centro de Diseño y Prototipado ubicado en el Instituto Tecnológico de Puebla, donde se desarrollan capacidades relacionadas con la ingeniería y validación de este tipo de vehículos.

En este centro se desarrolló el primer vehículo de Olinia, con la participación de más de 80 especialistas provenientes del Tecnológico Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. El proyecto también contempla la creación de una nueva sede denominada Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel, conocido como CERHAN II, que busca fortalecer la preparación de personal especializado para las nuevas actividades tecnológicas.

A esta estrategia se suma el proyecto para establecer una fábrica de baterías de Olinia en San José Chiapa. Para esta infraestructura se contempla un terreno de 27 mil 300 metros cuadrados y una nave industrial de aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados. El objetivo de esta planta será complementar las actividades de diseño y desarrollo de vehículos eléctricos con capacidades industriales para la producción de baterías.

Además de los proyectos tecnológicos, Puebla también busca ampliar las oportunidades de formación profesional. En este sentido, la Universidad Rosario Castellanos inició actividades el pasado 31 de agosto en la entidad. La primera generación está integrada por 329 estudiantes. De ellos, 281 cursan la licenciatura en Medicina Familiar y Comunitaria, mientras que 48 estudian Enfermería Familiar y Comunitaria. Las autoridades señalaron que la incorporación de esta institución permitirá ampliar la oferta de educación superior y fortalecer la preparación de profesionales en áreas consideradas prioritarias. Con los proyectos de electromovilidad, electrónica, investigación y educación superior, Puebla busca fortalecer la relación entre universidades, centros de investigación y sectores productivos.

Las autoridades estatales indicaron que la estrategia continuará con el desarrollo de infraestructura y capacitación especializada, con la intención de que la entidad incremente su participación en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología.