Sinaloa fortalece capacitación de policías con nuevos elementos y grupo especializado

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad y mejorar la atención a la ciudadanía, autoridades de Sinaloa entregaron reconocimientos a 25 elementos que concluyeron el curso del Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Sinaloa (GOES).

Durante el mismo evento, se dio la bienvenida a 35 mujeres y hombres que forman parte del Segundo Escalón del curso de Formación Inicial de Policías de Proximidad de la Policía Estatal Preventiva.La gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó la ceremonia, acompañada por integrantes de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Durante su participación, destacó la importancia de contar con policías mejor preparados para responder a las necesidades de la población y enfrentar situaciones de emergencia.

La mandataria estatal señaló que la capacitación constante permite que los elementos de seguridad desarrollen nuevas habilidades y puedan desempeñar sus funciones de una manera más eficiente “Consolidar cuerpos policiales más eficientes, preparados y confiables para la ciudadanía”, forma parte, dijo, de la estrategia de seguridad que se desarrolla en coordinación entre el Gobierno de México y el estado de Sinaloa.

Domínguez Nava reconoció el esfuerzo de los policías que concluyeron los diferentes procesos de formación y destacó que su preparación también representa un compromiso con la población. Los 25 integrantes del GOES recibieron capacitación especializada para fortalecer sus conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para participar en operaciones específicas de seguridad.

Por otra parte, los 35 elementos que iniciaron su formación como policías de proximidad recibirán preparación relacionada con tareas de prevención, vigilancia y atención de situaciones que puedan representar un riesgo para la ciudadanía. La gobernadora señaló que la profesionalización de las corporaciones de seguridad es un elemento importante para mejorar su desempeño y avanzar en las acciones relacionadas con la construcción de paz.

También destacó la necesidad de mantener la coordinación entre las instituciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno para atender los problemas que enfrenta el estado. Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, pidió a los elementos aplicar los conocimientos adquiridos durante su preparación en beneficio de la población.

El funcionario señaló que portar un uniforme representa una responsabilidad ante la sociedad, por lo que llamó a los policías a desempeñar sus funciones con honestidad, respeto y cercanía con los ciudadanos. También destacó la importancia de que los elementos conozcan y respeten los derechos humanos al momento de realizar sus labores.

Téllez López indicó que una corporación de seguridad no solamente debe tener capacidad para responder ante una amenaza, sino también para atender a las víctimas, escuchar las denuncias y brindar un trato digno a las personas. Durante el evento, Karen Ruiz Zazueta habló en representación de los elementos graduados y señaló que los conocimientos obtenidos durante los cursos deberán reflejarse en el trabajo que desarrollen dentro de las corporaciones.

La representante también destacó la importancia de mantener la coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad para contribuir a la tranquilidad y bienestar de la población. En la ceremonia estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y autoridades municipales de Culiacán. También acudieron familiares e instructores de los policías que participaron en los procesos de capacitación.

Con la incorporación de nuevos elementos y la preparación especializada de integrantes del GOES, las autoridades estatales señalaron que continuarán impulsando la formación de los cuerpos policiales de Sinaloa. La capacitación busca que los elementos cuenten con mayores herramientas para realizar tareas de prevención, vigilancia y atención de emergencias, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública en el estado.