Puebla y Tabasco acuerdan impulsar el turismo mediante conectividad aérea

Puebla y Tabasco fortalecen el turismo mediante conectividad aérea

Las secretarías de Desarrollo Turístico de Tabasco y Puebla acordaron trabajar de manera conjunta para fortalecer la promoción y comercialización de sus destinos, aprovechando la conectividad aérea directa entre el Aeropuerto Internacional de Puebla y Villahermosa, Tabasco.

A través de esta estrategia se impulsa la llegada de pasajeros, el consumo en restaurantes y el incremento de la pernocta hotelera, lo que contribuirá al crecimiento de la actividad económica del sector turístico.

Estas acciones contarán con el respaldo de Volaris, así como de asociaciones, cámaras y organismos empresariales de ambos estados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), entre otras.

Una de las encomiendas del gobernador Alejandro Armenta Mier consiste en trabajar de manera conjunta con otras entidades para detonar el turismo sustentable y generar beneficios para la población.

Puebla y Tabasco fortalecen el turismo mediante conectividad aérea

El subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez R. Moreno, agradeció el respaldo de Volaris y del sector turístico poblano para fortalecer la colaboración con la administración estatal.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de Tabasco, Norma Araceli Aranguren Rosique, reconoció la riqueza cultural, gastronómica y patrimonial de Puebla, mientras que destacó de Tabasco su naturaleza, biodiversidad y relevancia como cuna de la civilización olmeca.

En este sentido, informó que en noviembre próximo, con motivo de la edición 15 del Festival del Chocolate, Puebla será el estado invitado especial.

Finalmente, el director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Carga de Volaris, Jorge García, subrayó que, mediante esta ruta aérea, la empresa busca “democratizar” los viajes para que poblanas, poblanos, tabasqueñas y tabasqueños conozcan las diferentes culturas, costumbres y tradiciones de ambas entidades.