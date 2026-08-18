Quinata Roo celebra 176 años de Isla Mujeres, un lugar lleno de identidad y tradición

176 años de Isla Mujeres

De la mano de la Gobernadora Mara Lezama, la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde encabezó la Sesión Solemne por el 176 Aniversario de la fundación de Isla Mujeres.

Durante la ceremonia, Atenea Gómez hizo un llamado a mantener viva la historia y a seguir construyendo una isla que conserve su esencia, cuide su patrimonio y genere oportunidades.

La ceremonia tenía el objetivo de reconocer a descendientes de familias fundadoras y se entregaron los premios Diosa Ixchel en 13 categorías, entre ellos a Gelmy Argelia May Perea en Cultura Gastronómica, a Nuria Esmeralda García Povedano en Educación, a James Tobin en Acción Cívica y a Hotel Palladium como empresa Socialmente Responsable, entre otros.

176 años de Isla Mujeres

“Isla Mujeres es historia, identidad y transformación”, destacó la Presidenta Municipal.

“En este gobierno #HumanistaConCorazónFeminista honramos esa historia con obras y programas que se convierten en bienestar: inversión en salud y educación, la modernización del Boulevard Turístico Isla Blanca, mejoras en la infraestructura portuaria, apoyos para las mujeres y programas sociales que llegan a las familias” escribió en sus redes sociales, acompañado de fotos del evento.