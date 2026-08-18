Universidad Nacional Rosario Castellanos abrirá un plantel en Sinaloa en 2027; ¿dónde estará?

La Dra. Alma Herrera Márquez conoce la zona donde estará el plantel, en la Ciudad Educadora

Autoridades del Gobierno de Sinaloa y del Gobierno de México supervisaron las instalaciones donde operará el nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que iniciará actividades en la entidad a partir de 2027.

El recorrido se realizó en el área ubicada en la Ciudad Educadora, donde funcionará la institución de educación superior que busca ampliar las oportunidades académicas para las y los jóvenes sinaloenses.

Autoridades supervisan las instalaciones del nuevo plantel

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, encabezó la visita acompañada por el director general del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Hugo Echave Meneses, y la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el estado del edificio y del terreno donde se instalará el campus que recibirá a las primeras generaciones de estudiantes.

Gobierno federal entrega el plantel al estado de Sinaloa

Como parte de la jornada, se llevó a cabo una ceremonia para formalizar la entrega de la institución al Gobierno de Sinaloa.

El acto fue encabezado por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Nuevo campus ampliará la oferta educativa en Sinaloa

Las autoridades señalaron que la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos representa una nueva alternativa de educación superior para las y los jóvenes de Sinaloa.

Destacaron que la apertura del plantel fortalecerá la oferta educativa de la entidad y brindará mayores oportunidades para que estudiantes continúen su formación profesional sin salir del estado, contribuyendo al desarrollo académico y social de la región.