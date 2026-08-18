Lotería Nacional y Michoacán develan billete de conmemoración al aniversario luctuoso de Juan Gabriel

Billete de conmemoración al aniversario luctuoso de Juan Gabriel

En el marco del Décimo Aniversario Luctuoso de Juan Gabriel, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, encabezaron la develación del Billete Conmemorativo del Sorteo Superior número 2896, dedicado a la memoria del cantautor originario de Parácuaro, Michoacán.

“Hoy recordamos, a 10 años de su partida en 2016 a Juan Gabriel. La Lotería emite este premio mayor, pero el premio mayor ya nos lo ganamos todos, se lo ganó México al tener a un artista como Juan Gabriel”, afirmó el mandatario estatal.

Hizo énfasis en la trascendencia de la figura del artista para la identidad y la cultura nacional, destacando que su trayectoria y talento colocaron al cantautor como patrimonio cultural de las y los mexicanos.

Billete de conmemoración al aniversario luctuoso de Juan Gabriel

El gobernador agradeció a la Lotería Nacional por crear este significativo homenaje y señaló que, tanto en su natal Parácuaro como en toda la región de la Tierra Caliente y en Michoacán entero, se mantiene viva la admiración por el “Divo de Juárez”.

Durante su participación, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, subrayó el impacto que representa este homenaje y destacó que circularán 2 millones 400 mil cachitos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, por lo que invitó a los ciudadanos a adquirirlo para participar en esta edición o coleccionar la pieza.

“Hoy con este billete que lleva su imagen por todo México, queremos decirle algo desde el corazón: Querido Juan Gabriel, México no te dice adiós, México te canta y mientras exista una voz que haga suyas tus canciones, tu amor seguirá siendo eterno e inolvidable”, expresó Salomón Vibaldo.

Asistieron al evento Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura estatal; Josafat Bautista González, presidente municipal de Parácuaro; María José Cuevas, directora del documental de Juan Gabriel en Netflix; Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación Juan Gabriel y María Luisa Arcaraz, productora y amiga de Juan Gabriel.