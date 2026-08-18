Rectora de Universidad Nacional Rosario Castellanos supervisa la construcción de la Unidad Culiacán

La Dra. Alma Herrera Márquez conoce la zona donde estará el plantel, en la Ciudad Educadora

Autoridades del estado de Sinaloa y Federales realizaron un recorrido por el área donde operará el plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a partir del próximo año.

La rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Dra. Alma Herrera Márquez, acompañada del director general del ISIFE, Hugo Echave Meneses y la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, supervisaron el edificio y el terreno en la Ciudad Educadora.

Para la entrega formal de la institución al Estado de Sinaloa se realizó una pequeña ceremonia presidida por la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal.

La operación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la entidad representa una nueva oportunidad para las y los jóvenes sinaloenses, que les permite prepararse, crecer profesionalmente y construir un mejor futuro, además de que fortalece la gran oferta educativa que ya brinda Sinaloa.