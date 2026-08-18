Yeraldine Bonilla invita a las familias sinaloenses a aprovechar los beneficios del Tren de la Salud

Yeraldine Bonilla, gobernadora de Sinaloa

El Dr. Vagón, tren de la salud integrado por 18 vagones equipados con tecnología de punta y un equipo de 75 profesionales de la salud, ofrece en Sinaloa una solución integral de atención médica preventiva y curativa de forma gratuita, destacó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, motivando a la ciudadanía a generar su cita.

“Trae atenciones para 9 mil familias aquí en el estado, estará en Mazatlán, Guasave y El Fuerte, ya se anunció en la página de Gobierno del Estado cómo se está calendarizando y va a traer muchos beneficios para las familias de Mazatlán y Guasave, aparte de medicamentos que se van a estar dando gratuitamente, hay que invitar a los sinaloenses a que aprovechen esta visita del Doctor Vagón”, expresó.

Fundación Grupo México, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud de Sinaloa, pusieron en marcha desde el pasado lunes en Mazatlán las actividades del Dr. Vagón, el Tren de la Salud, que ofrecerá 500 fichas de atención médica diariamente.

Las fichas se entregan a partir de las 6:00 de la mañana, una por persona y sin requisitos previos. Incluye servicios de medicina general e interna, pediatría, odontología, audiología, optometría, salud de la mujer, planificación familiar, clínica de diabetes, estudios de laboratorio, mastografías, tamiz auditivo para niñas y niños de 0 a 4 años, así como cirugías de cataratas, entre otros.

El calendario de atención se divide de la siguiente manera:

* Mazatlán: 26 al 30 de agosto, Estación de Ferrocarril, Av. Ferrocarril S/N, colonia Santa Elena.

* La Cruz de Elota: 2 al 6 de septiembre, Gabriel Leyva Solano, colonia Palos Blancos.

* Guamúchil: 9 al 13 de septiembre, Estación de Ferrocarril, Av. Ferrocarril 568-S, Zona Centro.

* El Naranjo: 15 al 19 de septiembre, Estación Naranjo, Francisco Echeverría 1, colonia Centro.

Su laboratorio tiene capacidad para procesar hasta 52 pruebas en menos de una hora, por lo que quienes acudan a aprovechar este servicio obtendrán sus resultados de manera rápida y precisa.