Alejandro Armenta presenta ejes de desarrollo urbano, conectividad y apoyo al campo poblano

Aljandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sostuvo un encuentro con medios de comunicación donde presentó los ejes prioritarios de su administración en materia de desarrollo urbano, conectividad vehicular y fortalecimiento al sector agropecuario.

​Durante la sesión, el mandatario destacó que el desarrollo regional del estado requiere un enfoque integral que combine el compromiso del gobierno y el apoyo de la población, para lograr la modernización de caminos que permitan aumentar la conexión entre municipios así como con otros estados. Además destacó los logros que se han obtenido durante su administración, los cuales incluyen el apoyo a sectores de agricultores para la óptima siembra, cosecha y comercialización de cada uno de sus productos.

El secretario de infraestructura, José Manuel Contreras destacó el uso de 14 trenes de pavimentación para realizar trabajos de bacheo, modernización a vialidades y otros proyectos que fortalecen la infraestructura carretera, urbana y productiva del estado.

“Atendemos el olvido de gobiernos pasados que por 30 años dejaron al estado en malas condiciones de infraestructura” declaró.

Conferencia de prensa, Puebla

Señaló que tan solo durante el año 2025 se intervinieron 146 km, que equivalen a 5 mil calles, además se transformaron 26 vialidades urbanas y 5 carreteras al interior del estado, acciones que benefician a un aproximado de 1.9 millones de habitantes.

Durante 2026 se tiene proyectada la intervención de 100 vialidades que comprenden 402 km de 31 municipios, equivalente a 28 mil calles. Tan solo en la zona metropolitana de Puebla se intervienen 76 vialidades urbanas que se traducen en 13 mil calles.

Gran parte de estos trabajos ya se han entregado y ya son circuladas diariamente, mejorando la movilidad de los usuarios que diariamente se trasladan a sus trabajos, hogares o escuelas.

Señaló que los proyectos se han visto fortalecidos gracias a la colaboración de Petróleos Mexicanos (Pemex) que, por la colaboración del estado en el contra del huachicol han aumentado las donaciones de insumos. Durante lo que va del año se recibieron 12 mil toneladas de cemento asfáltico AC-20, 500 mil litros de gasolina y 500 mil litros de diésel. Además el gobierno del estado adquirirá 24 mil toneladas de cemento asfáltico, para alcanzar un total de 36 mil toneladas.

Al respecto, el gobernador destacó que con transparencia, siempre habrán recursos necesarios para beneficiar al pueblo. Señaló el caso de un gobierno pasado, de partidos opositores que prometian la mejora de mil calles durante toda su administración y apuntó que ahora, bajo su gobierno, tan solo durante el programa piloto se dio atención a 5 mil calles.

Durante la conferencia se dio a conocer que también se trabaja en las comunidades afectadas por el huracán Jerry en octubre pasado, señaló que se han realizado al menos 163 acciones en 20 microrregiones, con 151 equipos que han llevado beneficio para 3.3 millones de habitantes.

Posteriormente, la secretaria de agricultura, Ana Laura Altamirano, señaló los trabajos que se realizan, en el estado, principalmente con el uso de tecnologías que permiten impulsar y mejorar los trabajos en el campo, permitiendo producciones más grandes y bajo estándares de seguridad.

Conferencia de prensa, Puebla

A través del programa seguridad para el campo el gobierno ha incorporado maquinaria de tecnología de vanguardia para aumentar la producción y al mismo tiempo, garantizar que las ganancias permanezcan dentro de las comunidades. Según información brindada por la secretaría, de enero a agosto se han atendido más de 135 mil hectáreas de las 31 microrregiones del estado, estos apoyos consisten en actividades de barbecho, siembra, fumigación, fertilización, entre otras. Con estas acciones se ha llevado beneficio a más de 76 mil productoras y productores.

La secretaria destacó que actualmente el estado cuenta con 220 tractores, 78 drones, 4 rovers agrícolas, 3 trilladoras y más de mil 500 implementos al servicio del campo poblano.

“Nuestro gobernador tomó la decisión de que si el pequeño productor no puede comprar la maquinaria, el estado debe construir la capacidad para poder acercarla y ponerla a su servicio” señaló.

Además, es importante señalar que para la realización de estos proyectos se han involucrado de manera directa a las mujeres, tanto dando apoyo a propietarias de tierras para que sus cosechas aumentan, como en el sector involucrado en el manejo de estas tecnologías, pues la secretaría señala que al menos el 30% de quienes operan la maquinaria son mujeres y no descarto la posibilidad de abrir capacitaciones para que más mujeres puedan sumarse y realizar estos trabajos.

Finalmente, tanto el gobernador como los funcionarios se comprometieron a seguir trabajando en favor de toda la población para que más allá de las cifras y los proyectos presentados, el impacto real de estas obras se refleje en la mejora directa de la calidad de vida de las familias locales.