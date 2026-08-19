Tamaulipas registra en julio su menor cifra de homicidios en más de una década

Tamaulipas Homicidio doloso

Durante julio de 2026, Tamaulipas registró sus niveles más bajos de incidencia delictiva en más de diez años, logrando esto además, con la menor cifra de homicidios dolosos desde enero de 2015, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El estado se ubicó entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva del país, por debajo de la media nacional, según las cifras correspondientes al mes de julio.

Los datos del SESNSP muestran que julio también representó para Tamaulipas el nivel más bajo desde 2015 en robo de vehículo y robo a casa habitación.

La reducción se suma al comportamiento registrado en otros indicadores delictivos y coloca al estado entre las entidades con menores niveles de incidencia a nivel nacional.

Tamaulipas Robo de vehículo

Tamaulipas Robo a casa habitación

Destacan coordinación en seguridad

Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, atribuyó los resultados al trabajo coordinado y permanente de las instituciones que participan en la estrategia de seguridad.

El funcionario señaló que la reducción de los principales delitos refleja los resultados de la coordinación institucional, aunque consideró necesario mantener y fortalecer las acciones para dar continuidad a esta tendencia.

La estrategia de seguridad se desarrolla mediante la Mesa de Paz, encabezada diariamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con la participación de las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con el gobierno estatal, los resultados registrados en julio representan uno de los mejores comportamientos de Tamaulipas en materia de incidencia delictiva desde 2015.