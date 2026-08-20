Entregan apoyos de salud visual, auditiva y motriz a personas vulnerables en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Beneficencia Pública del Estado, entregó diferentes apoyos de salud visual, auditiva y motriz a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con seguridad social.

La entrega tuvo como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas y brindarles herramientas que les permitan realizar sus actividades cotidianas con mayor independencia. Para esta jornada se destinó una inversión de 9 millones 685 mil 899 pesos, recursos que fueron utilizados para adquirir diferentes dispositivos y apoyos especializados.

Durante el evento, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, destacó la importancia de acercar estos programas a las personas que más los necesitan, principalmente a quienes no cuentan con seguridad social. El funcionario señaló que los apoyos buscan atender diferentes necesidades relacionadas con la movilidad, audición y salud visual, con el propósito de que las personas puedan fortalecer su autonomía y mejorar sus condiciones de vida.

González Galindo también reconoció el respaldo del gobierno estatal para mantener este tipo de programas y destacó la importancia de que los apoyos no se queden únicamente en los procesos administrativos, sino que lleguen directamente a las personas beneficiarias. “Hablar de Beneficencia Pública es hablar de dar, de otorgar”, expresó el secretario, al señalar que uno de los objetivos es que los programas federales y estatales lleguen a quienes realmente los necesitan.

Por su parte, José Francisco Caballero, director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, explicó que los apoyos entregados cumplen con estándares de calidad y cuentan con certificaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Entre los artículos entregados se encuentran procesadores cocleares, vibradores óseos, prótesis externas de mano y pierna, auxiliares auditivos, lentes de armazón y sillas de ruedas estándar. También se entregó un audiómetro, equipo que permitirá fortalecer la atención relacionada con la salud auditiva.

Los apoyos están dirigidos a personas que presentan diferentes necesidades y que requieren de herramientas especiales para mejorar su movilidad, audición o capacidad para realizar actividades diarias. En el caso de los auxiliares auditivos, procesadores cocleares y vibradores óseos, estos dispositivos buscan ayudar a personas con dificultades para escuchar. Por otra parte, las prótesis y sillas de ruedas tienen como finalidad facilitar la movilidad y brindar mayor independencia.

Los lentes de armazón también forman parte de los apoyos destinados a mejorar la salud visual de las personas beneficiadas.

La Secretaría de Salud señaló que este tipo de acciones son importantes para atender a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder a determinados dispositivos médicos y de rehabilitación.Además de representar un apoyo económico para las familias, la entrega de estos equipos puede contribuir a que las personas tengan mejores condiciones para estudiar, trabajar y realizar sus actividades personales.

Las autoridades estatales destacaron que la Beneficencia Pública tiene como propósito acercar diferentes programas de apoyo a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La inversión realizada en esta jornada supera los 9.6 millones de pesos, lo que permite atender diferentes necesidades relacionadas con la salud visual, auditiva y motriz.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará trabajando para que los programas de apoyo lleguen a la población que no cuenta con seguridad social y que requiere de algún dispositivo para mejorar su calidad de vida.

Con estas acciones, el Gobierno de Sinaloa busca fortalecer la atención a personas en situación de vulnerabilidad y facilitar que puedan desarrollar sus actividades con mayor autonomía.

Los apoyos entregados representan también una forma de atender necesidades que, en algunos casos, pueden limitar la movilidad, comunicación o independencia de las personas.

De esta manera, la Secretaría de Salud y la Beneficencia Pública del Estado mantienen acciones enfocadas en brindar atención y herramientas a quienes más lo necesitan, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y favorecer su integración a las actividades cotidianas.