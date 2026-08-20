UABC advierte expulsiones por falsas amenazas en planteles de Baja California

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) advirtió que las personas que realicen falsas amenazas en sus planteles podrían enfrentar consecuencias legales y, en el caso de estudiantes, hasta la expulsión de la institución.

La advertencia fue realizada por el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox, luego de que recientemente se localizara un mensaje en uno de los baños del plantel Valle de las Palmas, en Tijuana, donde se alertaba sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

Ante esta situación, la Universidad presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda identificar a la persona responsable de colocar el mensaje. El rector explicó que la institución mantiene coordinación con las autoridades para dar seguimiento al caso y determinar si se trató de una amenaza falsa y quién estuvo detrás de ella.

Palafox hizo un llamado a la comunidad universitaria y a cualquier persona que pudiera pensar en realizar este tipo de acciones, pues señaló que no serán consideradas como una simple broma. De acuerdo con el rector, quienes sean identificados como responsables podrían ser investigados y enfrentar las consecuencias que establezcan las autoridades. En el caso de que se trate de estudiantes de la propia Universidad, podrían ser expulsados.

La UABC informó que durante los últimos dos años se han presentado alrededor de tres denuncias relacionadas con amenazas de este tipo. Estos casos se han registrado principalmente en el campus Mexicali, aunque el más reciente ocurrió en el campus Tijuana, específicamente en Valle de las Palmas.

El rector explicó que en Mexicali este tipo de mensajes se han presentado históricamente con mayor frecuencia durante las temporadas de exámenes. Además, señaló que este problema no se limita a un solo nivel educativo. Las autoridades universitarias buscan evitar que este tipo de situaciones generen preocupación entre estudiantes, maestros y trabajadores, además de afectar las actividades normales dentro de los planteles.

Una falsa amenaza de bomba o de algún otro tipo de peligro puede provocar la movilización de cuerpos de seguridad y la aplicación de protocolos para proteger a la comunidad. Por esta razón, la Universidad considera necesario investigar cada caso y determinar responsabilidades.

En el caso ocurrido en Valle de las Palmas, las autoridades deberán continuar con las investigaciones para conocer quién colocó el mensaje y establecer las medidas correspondientes. Hasta el momento, la UABC no ha informado sobre alguna expulsión relacionada con estos casos, debido a que las investigaciones continúan y todavía no se ha determinado quiénes son los responsables.

La institución reiteró que este tipo de acciones pueden generar consecuencias tanto dentro como fuera de la Universidad. Mientras que los estudiantes pueden enfrentar procedimientos administrativos, las personas involucradas también podrían ser presentadas ante las autoridades si se determina que incurrieron en algún delito.

El llamado de la UABC ocurre durante el inicio del ciclo escolar y busca prevenir que las amenazas falsas se conviertan en una práctica que afecte la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria. La Universidad también destacó la importancia de que estudiantes, docentes y trabajadores reporten cualquier situación que pueda representar un riesgo, en lugar de difundir mensajes falsos o realizar acciones que provoquen alarma.

Las autoridades universitarias continuarán trabajando junto con la Fiscalía para identificar a los responsables de las amenazas registradas en los últimos años. Con estas medidas, la UABC busca mantener condiciones de seguridad en sus diferentes instalaciones y dejar claro que las amenazas falsas no serán tomadas como una broma.

Por ahora, el caso más reciente continúa bajo investigación. La institución esperará los resultados de las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes y, en caso de que algún estudiante resulte involucrado, aplicar las sanciones establecidas por la Universidad.

De esta manera, la UABC advirtió que cualquier persona que realice falsas amenazas deberá responder por sus acciones y que, para los estudiantes, una de las posibles consecuencias es la expulsión de la institución.