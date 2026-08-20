Ulises Mejia Haro respalda iniciativa de la Presidenta para proteger la niñez frente a la era digital actual

Ulises Mejía H aro

Durante la rueda de prensa en la Casa de la Esperanza, Ulises Mejía Haro respaldó el debate nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes.

Señaló que se trata de un tema que merece ser analizado para tomar decisiones con responsabilidad, ya que la tecnología forma parte de la vida cotidiana y representa una poderosa herramienta educativa, pero a su vez el uso excesivo o inadecuado puede generar riesgos.

“Coincidimos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no podemos darle la espalda a la tecnología, pero tampoco podemos ignorar sus riesgos. Tenemos que educar, prevenir y proteger”, expresó.

Destacó la decisión de la Secretaría de Educación Pública sobre consultar a más de un millón de maestras y maestros de educación básica, pertenecientes a más de 200 mil planteles del país, pues esto permitirá construir mejores lineamientos sobre la utilización de dispositivos digitales dentro de las escuelas.

Hasta este momento no existe una prohibición nacional generalizada, sino un proceso de análisis y consulta para determinar cuáles deben ser las mejores medidas.

“Las decisiones educativas deben construirse escuchando a quienes conocen las aulas: maestras, maestros, estudiantes y familias. No se trata de imponer, sino de construir soluciones que verdaderamente funcionen”, afirmó.

Ulises Mejía explicó que el debate debe ir más allá de determinar si un teléfono celular puede o no utilizarse dentro de una escuela, se debe preparar a las nuevas generaciones para convivir responsablemente con las tecnologías que ya forman parte de su entorno.

Por ello, consideró necesario abordar temas como el ciberacoso, la violencia digital, la protección de datos personales, la exposición a contenidos inapropiados, el uso excesivo de pantallas y los efectos de los algoritmos de las redes sociales.

“Tenemos que enseñar a nuestras niñas, niños y jóvenes a utilizar estas herramientas con responsabilidad, pensamiento crítico y seguridad. La tecnología debe convertirse en una aliada de su educación, no en un riesgo para su desarrollo”, sostuvo.

Finalmente señaló que Zacatecas puede aprovechar esta discusión nacional para avanzar hacia una agenda estatal de bienestar y ciudadanía digital.