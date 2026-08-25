Bedolla destaca respaldo de la presidenta en atención médica para Michoacán con 705 nuevos consultorio

Bedolla destaca respaldo de la presidenta en atención médica para Michoacán

Michoacán contará con 705 nuevos consultorios de atención primaria como parte del Servicio Universal de Salud, según informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco del fortalecimiento del sistema público de salud.

Está estrategia está destinada a ampliar e incrementar la atención médica integral para las y los michoacanos.Durante un enlace a la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal subrayó que este logro refleja el firme respaldo del Gobierno Federal a la entidad.

“Estos consultorios serán un pilar fundamental para brindar una atención oportuna y cercana a las familias. Permitirán evaluar a los pacientes desde un primer contacto para, posteriormente, referirlos a hospitales en caso de requerir un diagnóstico o tratamiento especializado”, resaltó el gobernador.

El gobernador también detalló que este nuevo esquema comenzará a operar a partir de enero de 2027, dando prioridad a las zonas urbanas y rurales que presentan mayor requerimiento de servicios médicos.

La administración estatal mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de este proyecto y las personas interesadas en conocer la ubicación exacta de los nuevos espacios podrán consultar el portal oficial: serviciouniversaldesalud.gob.mx.