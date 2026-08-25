Sinaloa pone en marcha el Programa de Iniciación y Desarrollo 2026-2027 del ISDE

Programa de Iniciación y Desarrollo 2026-2027 del ISDE

El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE) puso en marcha las actividades del Programa de Iniciación y Desarrollo, correspondiente al ciclo deportivo 2026-2027, donde participaron más de 300 niñas y niños, con el objetivo de continuar fortaleciendo la detección y formación de nuevos talentos deportivos en la entidad.

Ivonne Bojórquez Norzagaray, encargada de la Jefatura de Departamento de Arte Competitivo y del Programa de Iniciación y Desarrollo del ISDE, recibió a las nuevas generaciones de deportistas que se incorporan al proyecto, reclutados mediante convocatorias, clínicas y diferentes procesos de detección de talento.

“Estamos muy contentos y muy contentas de recibir a estos nuevos niños, talentos seleccionados, tanto de la convocatoria como de clínicas y detecciones de talento”, expresó.

La funcionaria explicó que uno de los principales objetivos es acompañar a los deportistas desde sus primeras etapas de formación hasta lograr su incorporación al alto rendimiento. Los menores comienzan su proceso a partir de las convocatorias y mecanismos de detección, para posteriormente desarrollar sus capacidades deportivas.

Detalló que una vez que alcanzan la edad competitiva, siempre y cuando tengan las habilidades necesarias, tienen la posibilidad de incorporarse al alto rendimiento y representar a Sinaloa en competencias estatales, nacionales e incluso internacionales.

La responsable del programa señaló que durante el ciclo deportivo anterior se consiguieron las primeras medallas en la Olimpiada Nacional CONADE por parte de atletas provenientes del Programa de Iniciación y Desarrollo.

“Estos resultados representan una muestra del trabajo que se ha venido realizando durante ciclos anteriores y refuerzan el propósito de continuar impulsando a las nuevas generaciones de deportistas sinaloenses” afirmó.

De esta manera, el ISDE da inicio a un nuevo ciclo de formación deportiva, con la incorporación de más de 300 niñas y niños que tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades y avanzar en un proceso encaminado hacia el alto rendimiento.