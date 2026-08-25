Impulsa Eduardo Ortegón Williamson alianzas para recuperar agua en Monterrey

Buscan sumar capacidades de distintos sectores frente a los desafíos que enfrenta el suministro de agua

La seguridad hídrica de una ciudad es un asunto complejo que requiere varios actores y no depende únicamente de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. También pasa por aprovechar mejor cada litro, reducir las pérdidas en las redes y modernizar la infraestructura que permite llevar el agua hasta los hogares, comercios e industrias.

Bajo esta visión, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, liderada por Eduardo Ortegón Williamson, impulsa una estrategia de colaboración con empresas, organizaciones de la sociedad civil y universidades para incorporar tecnología, mejorar la medición y hacer más eficiente la operación de sus sistemas.

El director general de AyD ha señalado la importancia de sumar capacidades de distintos sectores frente a los desafíos que enfrenta el suministro de agua. La apuesta parte de la premisa de que las ciudades necesitan utilizar con mayor eficiencia el recurso que ya está disponible.

“Hoy el reto no solamente es contar con nuevas fuentes de abastecimiento, también tenemos que ser mucho más eficientes con el agua que ya tenemos. Para lograrlo necesitamos tecnología, medición, innovación y la participación de todos los sectores”, señaló Ortegón Williamson.

Tecnología para recuperar agua que hoy se pierde

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esta estrategia es “Reconectando con el Agua”, desarrollado en conjunto con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), Arca Continental y Fundación FEMSA. Eduardo Ortegón Williamson destaca que la iniciativa contempla una inversión superior a 30 MDP para intervenir sectores estratégicos de la red y aplicar herramientas orientadas a disminuir el agua no contabilizada.

Este proyecto permitirá recuperar aproximadamente 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año, un volumen equivalente a 2.5 días del consumo total del área metropolitana de Monterrey. Más allá de la cantidad recuperada, la iniciativa representa un cambio en la forma de abordar las pérdidas.

“Reconectando con el Agua” también representa la primera plataforma de inversión en México en la que empresas privadas participan directamente en la reducción del agua no contabilizada dentro de una red de distribución urbana. “El modelo muestra cómo la inversión privada puede complementar los esfuerzos de los organismos operadores cuando existe un objetivo común de eficiencia hídrica”, comentó Eduardo Ortegón Williamson.

A esta iniciativa se suma la colaboración con Amazon, que contempló la incorporación de equipos de medición y monitoreo en dos macrosectores y 29 circuitos hidráulicos, además de la instalación de 666 micromedidores inteligentes.

Empresas y universidades se suman a la eficiencia hídrica

La estrategia de AyD también se extiende a proyectos de infraestructura y rehabilitación. Recientemente, el organismo estableció una colaboración con Compañía Topo Chico para rehabilitar aproximadamente 200 metros de drenaje sanitario y 20 pozos de visita, además de incorporar equipos especializados para la medición y detección de fugas. Eduardo Ortegón Williamson estima que esta intervención tendrá un impacto en más de 24 mil personas.

Eduardo Ortegón Williamson comenta que el componente académico completa este esquema de colaboración. A través del Programa de Investigación en Agua, Energía y Eficiencia, Agua y Drenaje trabaja con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Tecnológico de Monterrey para desarrollar soluciones aplicadas a algunos de los principales retos del sector hídrico.

Para Eduardo Ortegón Williamson, la participación de diferentes sectores es fundamental para acelerar la transformación de los sistemas de agua. “Estamos demostrando que la seguridad hídrica no depende de un solo actor. Cuando gobierno, empresas, sociedad civil y universidades comparten tecnología, conocimiento e inversión, podemos acelerar soluciones y construir sistemas de agua más eficientes y resilientes”, afirmó el director.

La apuesta de Ortegón Williamson consiste, en última instancia, en convertir la colaboración en una herramienta permanente de gestión del agua. Empresas, universidades, sociedad civil y gobierno aportan capacidades diferentes, pero complementarias, para enfrentar un mismo desafío: hacer que cada vez una mayor proporción del agua disponible llegue a donde se necesita y permanezca dentro del sistema.