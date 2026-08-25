Manolo Jiménez integra a su gabinete a dos mujeres clave para fortalecer a Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó nuevos nombramientos a dos mujeres que se incorporan a su equipo de trabajo, con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Administración Estatal y consolidar buenos resultados.

“Seguimos fortaleciendo nuestro gran equipo. Invitamos a la Lic. Leticia Rodarte como secretaria de Cultura para dinamizar el gremio en nuestro estado y a la Ing. Iliana Valdés como subsecretaria de Energía para profundizar en los temas del Gas Coahuila. Les deseo mucho éxito en esta nueva encomienda y a trabajar con todo, para darle grandes resultados a nuestra gente”, destacó el gobernador.

El gobernador señaló que estos nombramientos forman parte del trabajo permanente de su equipo, para llevar perfiles profesionales y comprometidos con Coahuila, que tendrán la responsabilidad de impulsar acciones y programas de sus respectivas áreas.

“Hoy se incorporan dos mujeres con experiencia, capacidad y compromiso, a quienes les he pedido seguir trabajando en equipo, con cercanía y, sobre todo, dando resultados a las y los coahuilenses”, señaló.

Destacó que desde el inicio de su administración se ha privilegiado la integración de un equipo sólido, profesional y cercano a la ciudadanía, bajo una visión de mantener a Coahuila como un estado competitivo, seguro y con mejores oportunidades para su gente.

Finalmente exhortó a las nuevas funcionarias a desempeñar sus encargos con responsabilidad, honestidad, sensibilidad y vocación de servicio, además de mantener una coordinación permanente con las distintas dependencias y sectores de la sociedad.

“Tenemos un gran equipo y seguimos trabajando puro pa’ delante. Estos nombramientos vienen a fortalecer áreas estratégicas para nuestro estado y estamos seguros de que, con trabajo en equipo y cercanía con la gente, seguiremos construyendo el Coahuila que todas y todos queremos”, puntualizó.

Con el fortalecimiento de este gabinete, el Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de mantener una administración dinámica, eficiente y cercana, que atienda las necesidades de la población.