Mara Lezama aclara motivos de viajes privados; asegura que no fueron solventados con dinero público

Mara Lezama

En respuesta a las acusaciones en su contra que aseguran que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha realizado más de 97 viajes en vuelos privados desde que fue alcaldesa de Cancún, la mandataria lanzó un comunicado para informar que los traslados fueron debido a su rol de servidora pública y madre.

Asimismo, afirmó que éstos jamás fueron solventados con dinero público, además, el número de viajes que se maneja, señala, no es real, ya que tiene el compromiso de trabajar sin descanso, sin descuidar su responsabilidad como gobernadora.

“La información que circula sobre si viaje con el senador con licencia, es totalmente falsa, los viajes que realice, en su momento, respondieron al carácter familiar y en lo que responde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno”, explicó.

Apeló a exponer su carrera con más de tres décadas de trabajo y a que su esposo e hijo no forman parte de la vida política para defender su explicación.