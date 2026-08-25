Ulises Mejía fortalece presencia en Zacatecas; cultura y territorio apuntan a su ruta política

Ulises Mejía Haro continúa fortaleciendo su presencia pública en Zacatecas mediante reuniones, recorridos y propuestas enfocadas en distintos sectores de la población. Sus recientes actividades, entre ellas un encuentro con representantes del sector cultural, muestran una agenda que combina temas sociales, económicos y culturales, en un momento en el que su nombre comienza a tomar fuerza rumbo a una posible candidatura. Aunque no existe una candidatura formal anunciada, las acciones de Mejía Haro han aumentado su exposición pública y le permiten mantener contacto con diferentes grupos de la sociedad zacatecana.

Uno de los temas que recientemente impulsó fue la cultura. Durante un encuentro con artistas y representantes del sector, planteó que la riqueza histórica y artística de Zacatecas puede convertirse en una herramienta para generar empleo, turismo y oportunidades para los jóvenes.

La reunión contó con la participación del fotógrafo y fotoperiodista Pedro Valtierra, fundador de Cuartoscuro, así como del artista plástico Alfonso López Monreal. Con ellos se analizaron propuestas para fortalecer la actividad cultural en el estado. Entre sus planteamientos está llevar las actividades culturales más allá de la capital y de los grandes festivales. Para ello, propuso fortalecer las casas de cultura, impulsar microfestivales regionales, apoyar a artistas emergentes y crear laboratorios artísticos comunitarios.

También habló de generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes, además de promover proyectos que permitan a los artistas zacatecanos tener presencia dentro y fuera del estado. Para Mejía Haro, la cultura también puede ayudar a mejorar la economía. Por ello planteó unir actividades culturales con gastronomía, museos, festivales y rutas históricas para fortalecer el turismo y generar una mayor derrama económica.

Esta agenda forma parte de una serie de acciones con las que el político busca mantener contacto directo con distintos sectores de Zacatecas. En semanas recientes también ha participado en actividades relacionadas con las comunidades migrantes y la conservación de las tradiciones del estado. Durante el Festival Jerez Capital Migrante 2026 destacó la importancia de los zacatecanos que viven en Estados Unidos y su relación con sus comunidades de origen.

La estrategia de acercamiento resulta importante en el escenario político de Zacatecas, donde los distintos grupos comienzan a perfilar posibles aspirantes para los próximos procesos electorales. En este contexto, las actividades de Mejía Haro pueden interpretarse como una forma de construir presencia y reconocimiento entre ciudadanos, artistas, jóvenes, comunidades y sectores productivos. Su discurso busca relacionar sus propuestas con temas que afectan directamente a la población, como empleo, turismo, cultura, desarrollo económico y oportunidades para las nuevas generaciones.

Otro elemento de su actividad pública es el contacto con los municipios. La propuesta de llevar la cultura a comunidades y colonias refleja una intención de ampliar su presencia más allá de la capital zacatecana.

El mensaje político que acompaña estas acciones se centra en presentar a Zacatecas como un estado con talento y posibilidades de crecimiento, pero que necesita aprovechar mejor sus recursos y conectar sus tradiciones con nuevas oportunidades.

De esta manera, Ulises Mejía Haro mantiene una agenda activa que le permite aparecer en diferentes espacios y sectores sociales. Si bien todavía no existe una definición oficial sobre una candidatura, sus recorridos, reuniones y propuestas han comenzado a darle mayor visibilidad de cara al futuro político de Zacatecas.