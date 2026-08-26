Carlos Torres Piña continua fortaleciendo a Morena en Michoacán defendiendo la transformación

Carlos Torres Piña imagen de apoyo

En la Tenencia Jesús del Monte, del municipio de Morelia, en el estado de Michoacán, Carlos Torres Piña hizo un llamado a los militantes de Morena a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldar el proyecto de transformación que, afirmó.

De acuerdo con sus declaraciones, durante 26 años ha recorrido el estado y mantenido contacto directo con la gente, como parte de la encomienda de Morena de regresar al territorio. Esa cercanía, señaló, le ha permitido conocer de manera directa las inquietudes de la población michoacana.

Respaldar a la presidenta

Durante su visita a esta tenencia, Torres Piña pidió a los asistentes apoyar la defensa de la soberanía y de la transformación, además de convertirse en transmisores de los logros que, sostuvo, se han alcanzado durante este proceso.

“Venimos a pedirles a que nos ayuden, a que nos apoyen y respalden en la defensa de la soberanía y en la defensa de la transformación”, expresó ante los militantes.

El llamado también estuvo dirigido a llevar este mensaje más allá del encuentro político. Torres Piña pidió a los presentes hablar con sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para informarles sobre los logros de la transformación y respaldar a la presidenta.

El político michoacano insistió en la necesidad de mantener el respaldo al movimiento y a Claudia Sheinbaum, al tiempo que pidió no permitir que la población sea, según sus palabras, engañada o manipulada por quienes estuvieron anteriormente en el gobierno.

“Que defendamos a nuestra presidenta, que defendamos el movimiento, que no permitamos que nos quieran engañar y manipular aquellos que durante muchas décadas estuvieron y que no hicieron nada”, manifestó.

Torres Piña sostuvo que en Michoacán existe un pueblo digno y resistente que durante años luchó contra los malos gobiernos y que actualmente quiere que la transformación continúe.

Afirmó además que esta percepción se refleja en las encuestas y, de acuerdo con su declaración, también puede observarse directamente en el territorio michoacano.

Un recorrido de 26 años por Michoacán

El político se presentó como un hombre de territorio, al señalar que durante 26 años ha recorrido Michoacán y mantenido contacto directo con la población. Esta trayectoria, dijo, forma parte de la encomienda de Morena de regresar al territorio y mantener cercanía con la gente.

Desde Jesús del Monte, reiteró que confía en que la población michoacana respaldará a la presidenta, en reciprocidad al apoyo que, señaló, Claudia Sheinbaum brinda al estado.

“Yo estoy seguro que el pueblo de Michoacán va a apoyar a nuestra presidenta, así como ella nos está apoyando”, afirmó.

El encuentro concluyó con el llamado a los militantes a mantener la organización y llevar el mensaje de la transformación a sus círculos cercanos, con la defensa de la soberanía, del movimiento y de la presidenta como parte central de su convocatoria.