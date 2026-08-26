Cruz Pérez Cuéllar acusa al Gobierno de Chihuahua de bloquear el programa Vivienda para el Bienestar

Cruz Pérez Cuéllar acusa al Gobierno de Chihuahua de bloquear programa de vivienda

El presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusó al Gobierno del Estado de Chihuahua de bloquear la aplicación del programa federal “Vivienda para el Bienestar”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que esta situación estaría afectando a miles de familias que buscan acceder a un hogar digno.

A través de una publicación en redes sociales, Pérez Cuéllar señaló que los habitantes del sur de Chihuahua también deben recibir los beneficios de los programas impulsados por el Gobierno Federal. Con la frase “¡El sur también es Chihuahua!”, el político destacó la necesidad de que los apoyos de vivienda lleguen a todas las regiones del estado, principalmente a las familias que enfrentan mayores necesidades.

Acusa al Gobierno estatal de impedir la aplicación del programa

Pérez Cuéllar sostuvo que el Gobierno estatal ha impedido el avance del programa y cuestionó que existan obstáculos para que los recursos y beneficios federales sean entregados a la población.

“El Gobierno del Estado ha bloqueado el programa ‘Vivienda para el Bienestar’ de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impidiendo que miles de familias tengan un hogar digno”, afirmó.

El alcalde con licencia agregó que esta situación no será permitida por quienes forman parte de la Cuarta Transformación y aseguró que continuarán defendiendo la llegada de los programas sociales a Chihuahua.

El mensaje de Pérez Cuéllar se centró en la necesidad de garantizar que los programas federales de vivienda lleguen a las personas que los necesitan. El programa “Vivienda para el Bienestar” forma parte de las políticas del Gobierno Federal para ampliar el acceso a viviendas y apoyar a sectores de la población que tienen dificultades para adquirir un hogar.

Ante este escenario, el político juarense consideró que las diferencias entre los gobiernos no deben impedir que las familias reciban los beneficios de los programas públicos.

Llama a fortalecer la coordinación entre los gobiernos

Su posicionamiento también representa un llamado a fortalecer la coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno para avanzar en proyectos de vivienda. Pérez Cuéllar aseguró que defenderán la aplicación de estas acciones y que buscarán evitar que los apoyos sean detenidos.

La publicación también se da en un contexto de diferencias políticas entre representantes de Morena y el Gobierno de Chihuahua. Pérez Cuéllar, quien milita en Morena, ha mantenido una postura cercana al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje destacó que se trata de un programa impulsado por la mandataria federal y aseguró que la Cuarta Transformación continuará defendiendo su aplicación.

“¡No lo vamos a permitir!”, expresó el alcalde con licencia, al señalar que el objetivo es garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan.

“El sur también es Chihuahua”, insiste Pérez Cuéllar

El pronunciamiento busca colocar nuevamente el tema de la vivienda en el centro de la discusión pública en Chihuahua, particularmente en las regiones que presentan mayores necesidades sociales.

Uno de los puntos principales del mensaje fue la situación de las comunidades del sur del estado. Con la frase “El sur también es Chihuahua”, Pérez Cuéllar destacó que las familias de esta zona deben tener las mismas oportunidades de acceder a los programas federales que los habitantes de otras regiones.

El señalamiento ocurre mientras las autoridades federales impulsan diferentes acciones para ampliar el acceso a la vivienda y atender a familias de bajos ingresos.

De acuerdo con el político, impedir la llegada de estos programas significa limitar las posibilidades de miles de personas para obtener un hogar. Por ello, insistió en que los apoyos deben llegar directamente a las familias y que las autoridades deben trabajar para eliminar cualquier obstáculo.

Gobierno de Chihuahua aún no responde a las acusaciones

Hasta el momento, el mensaje difundido por Pérez Cuéllar no detalla cuáles son las acciones específicas que, según su señalamiento, habría realizado el Gobierno del Estado para bloquear el programa. Tampoco se incluye en la publicación una respuesta de las autoridades estatales ante la acusación.

Por esta razón, el señalamiento forma parte de la postura expresada por el alcalde con licencia y deberá ser contrastado con la versión oficial del Gobierno de Chihuahua.

Pérez Cuéllar cerró su mensaje con un llamado a defender la Cuarta Transformación y los programas sociales promovidos por el Gobierno Federal.

El político sostuvo que continuarán trabajando para que los apoyos lleguen a las personas que más los necesitan y para que ninguna región del estado quede fuera. La vivienda representa uno de los principales temas sociales, debido a que contar con un hogar adecuado permite a las familias mejorar sus condiciones de vida y tener mayor seguridad patrimonial.

En este sentido, el alcalde consideró necesario que los gobiernos mantengan coordinación para garantizar que los programas puedan aplicarse. La disputa sobre el programa “Vivienda para el Bienestar” podría generar nuevas discusiones entre autoridades estatales y representantes de Morena en los próximos días.

Por ahora, Cruz Pérez Cuéllar mantiene su postura de respaldo al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras exige que los apoyos de vivienda sean distribuidos también entre las familias del sur de Chihuahua.

El llamado principal es que las diferencias políticas no impidan la llegada de programas sociales y que las familias que necesitan una vivienda puedan acceder a las opciones que ofrece el Gobierno Federal.

“¡El sur también es Chihuahua!”, reiteró Pérez Cuéllar al defender que los apoyos deben llegar a todas las regiones del estado.