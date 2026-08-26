Detienen a Alejandro N. por despojo en Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”

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En una acción conjunta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvieron a Alejandro N. y/o Alejandro de Jesús N., señalado como probable responsable del delito de despojo cometido en agravio de las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

De acuerdo con las indagatorias, el 19 de agosto de 2025 el imputado, identificado como asesor del consejo estudiantil, presuntamente instruyó a integrantes del comité de alumnas para impedir el acceso a las instalaciones, lo que derivó en la toma indebida del inmueble e impidió el ingreso del personal directivo, docente y de un comité interinstitucional conformado por representantes de la SEP, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Con base en diligencias periciales en materia de topografía, testimoniales de posesión y actos de investigación que acreditaron la legítima propiedad del inmueble a favor de la institución educativa, la FGE solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Este 26 de agosto, agentes de investigación dieron cumplimiento a la orden y trasladaron al detenido ante el Juez de Control, a fin de desahogar la audiencia de formulación de imputación y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades estatales y federales reiteraron su compromiso de continuar las investigaciones con estricto apego a la legalidad, así como de garantizar condiciones dignas y seguras para toda la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”.