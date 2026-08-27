FGEO y Marina desarticulan estructura delictiva en Oaxaca, detienen a nueve personas

Desarticulan red delictiva en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSPC, la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal ejecutaron ejecutó 14 cateos simultáneos que permitieron la detención de nueve personas, incluidos líderes y objetivos prioritarios de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

El operativo derivó de investigaciones por delitos de alto impacto, como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso

Entre los detenidos —con roles de liderazgo en la organización— se encuentran H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; H.A.G.Q.; y dos mujeres: S.I.C.H., alias “La Italia”, y E.S.M.C., esta última quien funge como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal. Algunos de los aprehendidos fueron trasladados a un Cefereso en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

El operativo reunió a más de 300 elementos de corporaciones federales y estatales en inmuebles ubicados en la zona metropolitana: Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda en San Pablo Etla y Santa Cruz Xoxocotlán, donde también se aseguraron armas.

Con estas acciones, la FGEO refrenda su compromiso de mantener el trabajo coordinado con instancias federales y estatales para garantizar que los presuntos responsables queden a disposición de la autoridad judicial.