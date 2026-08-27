Acerca Mara Lezama servicios de salud especializados con cirugías de fibrotomía gradual

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sigue llevando las jornadas de salud especializada a quienes más lo necesitan

Servicio especializado de salud — Con una jornada más de cirugías de fibrotomía gradual con el Método Ulzibat en el hospital general “Jesús Kumate Rodríguez”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa acerca servicios de salud especializados y gratuitos a quienes más lo necesitan, a través del DIF Quintana Roo, la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y Fundación para el Desarrollo Comunitario MGAS, A.C.

Durante una visita al hospital, Mara Lezama dio a conocer que 75 personas fueron valoradas, la mayoría niñas, niños, jovencitas y jovencitos, de los cuales 42 son candidatas y candidatos para recibir una intervención totalmente gratuita que les permitirá favorecer su movilidad y funcionalidad, y así mejorar su calidad de vida. “Y algo muy importante, hoy las familias no tienen que recorrer miles de kilómetros para acceder a este tipo de atención”, resaltó.

“Esto es el humanismo mexicano, poner a las personas en el centro de las decisiones y convertir sus necesidades en acciones”, expresó la Gobernadora al destacar que los beneficiarios son de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Tulum, Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

La presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, afirmó que esta jornada es resultado del trabajo conjunto del DIF Quintana Roo, la Secretaría de Salud de Quintana Roo y la Fundación para el Desarrollo Comunitario MGAS, A.C., con la participación de especialistas del Instituto de Rehabilitación de Tula, Rusia; médicas y médicos nacionales y personal médico y de enfermería del estado.

“Quiero agradecer muchísimo a la Fundación MGAS, al doctor Alejandro Svarch, director de IMSS- Bienestar, por hacer posible este apoyo el día de hoy, a cada persona, a cada enfermera, a cada trabajadora o trabajador social, a cada persona que se involucra en estas operaciones, que es transformar la vida de los seres humanos”, expresó la Gobernadora de Quintana Roo.

Por su parte, el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, explicó que el Método Ulzibat es un procedimiento mínimamente invasivo mediante micro incisiones especializadas. Permite tratar la espasticidad, liberar contracturas musculares y ampliar el rango de movimiento.

Estuvieron en esta visita y recorrido Mari Rouss Villegas Balmori, presidenta y fundadora de la Fundación para el Desarrollo Comunitario MGAS, A.C.; Jediael Matos Villanueva, subdirector General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Quintana Roo, y Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, coordinador estatal del IMSS Bienestar.

La Crónica de Hoy 2026