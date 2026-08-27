Activan protocolos de emergencia en Sinaloa ante pronóstico de fuertes lluvias

Los cuerpos de emergencia, auxilio y seguridad de Sinaloa se encuentran preparados ante el pronóstico de fuertes lluvias que podrían registrarse en algunos municipios del estado, informó la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La mandataria estatal señaló que durante la reunión de la Mesa de Seguridad, realizada la mañana de este jueves, se tomaron acuerdos para mantenerse atentos y actuar en caso de que las precipitaciones generen alguna situación de riesgo para la población.

Domínguez Nava explicó que las diferentes instituciones ya activaron sus protocolos de atención para responder ante posibles contingencias. El objetivo es que los equipos de emergencia puedan brindar apoyo de manera rápida a las personas que pudieran resultar afectadas por las condiciones climáticas.

La gobernadora indicó que se giraron instrucciones a las áreas correspondientes para mantenerse vigilantes durante el desarrollo de las lluvias y atender cualquier llamado de auxilio que se presente.

Dentro de las instituciones que participan en estas acciones se encuentra Protección Civil, que forma parte de manera permanente de la Mesa de Seguridad. También se cuenta con la participación de la Secretaría de Marina, principalmente en las regiones donde pudieran registrarse mayores afectaciones.

“Se giró la instrucción a las áreas competentes”, señaló la gobernadora, quien explicó que las autoridades ya tienen establecidos los protocolos que deben seguirse ante este tipo de situaciones.

La coordinación entre las instituciones busca prevenir accidentes y reducir los riesgos para las familias sinaloenses. Para ello, los cuerpos de seguridad y emergencia deberán mantenerse atentos a las condiciones que se presenten en los municipios donde se pronostican mayores precipitaciones.

Las lluvias fuertes pueden provocar diferentes situaciones, como encharcamientos, inundaciones, crecimiento de corrientes de agua y afectaciones en caminos y vialidades. Por esta razón, las autoridades consideran importante que la población permanezca atenta a los avisos oficiales.

Graciela Domínguez hizo un llamado a las y los ciudadanos para extremar precauciones y evitar acciones que puedan poner en peligro su integridad.

Entre las principales recomendaciones se encuentra atender las indicaciones de las autoridades y evitar intentar cruzar calles, arroyos o zonas donde existan corrientes de agua.

La gobernadora advirtió sobre la importancia de no exponerse durante las precipitaciones, debido a que las corrientes pueden aumentar rápidamente su fuerza y representar un peligro incluso para vehículos.

También pidió a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil y los cuerpos de emergencia.

El Gobierno de Sinaloa señaló que las instituciones permanecerán coordinadas para responder ante cualquier contingencia que pudiera presentarse durante las próximas horas.

La participación de Protección Civil, Marina y las corporaciones de seguridad permitirá reforzar la vigilancia en las zonas donde se registren lluvias de mayor intensidad.

Las autoridades estatales destacaron que la prevención es una de las principales herramientas para reducir los riesgos durante la temporada de lluvias. Por ello, además de preparar a los cuerpos de emergencia, es necesario que la ciudadanía tome medidas para protegerse.

La gobernadora reiteró que las autoridades se encuentran listas para brindar auxilio a quienes lo necesiten y pidió a la población no minimizar los riesgos provocados por las lluvias.

Finalmente, Graciela Domínguez Nava llamó a las familias sinaloenses a actuar con responsabilidad, mantenerse atentas a los comunicados oficiales y evitar ponerse en riesgo.

Con la activación de los protocolos y la coordinación de las distintas instituciones, el Gobierno de Sinaloa busca responder de manera oportuna ante posibles afectaciones y proteger la integridad de la población durante este periodo de fuertes precipitaciones.