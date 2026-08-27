Detienen a nueve integrantes de Alianza de Sindicatos en Oaxaca, por despojo y extorsión

Detienen a nueve presuntos integrantes de ASAEO en Oaxaca por diversos delitos

Nueve presuntos integrantes y líderes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) fueron detenidos durante la madrugada de este jueves, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó sobre las detenciones y aseguró que en el estado ninguna persona o grupo está por encima de la ley. De acuerdo con el mandatario, los detenidos son investigados por su posible participación en delitos como cobro de piso, extorsión, despojo y narcomenudeo.

A través de un mensaje publicado este 27 de agosto, Jara Cruz destacó el trabajo realizado por las instituciones de seguridad y procuración de justicia para llevar a cabo el operativo.

El gobernador reconoció la coordinación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del Gobierno de México, así como la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

También destacó el respaldo que estas instituciones brindaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca para realizar las acciones que permitieron la detención de los nueve presuntos integrantes de la organización.

De acuerdo con la información difundida por el gobernador, las personas detenidas son investigadas por diferentes delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de la población. Entre ellos se encuentran el cobro de piso, la extorsión, el despojo y el narcomenudeo.

El mandatario estatal señaló que estas acciones forman parte del trabajo que realizan las autoridades para combatir a grupos que puedan representar un riesgo para la ciudadanía.

Jara Cruz afirmó que su administración actuará con firmeza y determinación para evitar que intereses particulares se coloquen por encima de la tranquilidad de los habitantes o del Estado de derecho.

El gobernador también señaló que el Gobierno de Oaxaca continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y con las instituciones responsables de procurar justicia y garantizar la seguridad.

La detención de los nueve presuntos integrantes de ASAEO ocurre en un contexto en el que las autoridades estatales han señalado la importancia de fortalecer la coordinación entre corporaciones para atender delitos relacionados con la extorsión y otras actividades delictivas.

mensaje Jara Cruz

En su mensaje, Jara Cruz insistió en que ninguna persona debe contar con privilegios frente a la ley, por lo que las investigaciones deberán continuar para determinar la posible responsabilidad de los detenidos.

El mandatario reconoció nuevamente la participación de las instituciones federales y estatales en el operativo y señaló que este tipo de acciones requieren coordinación para obtener resultados.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca será una de las instituciones encargadas de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes, mientras que las autoridades deberán determinar la situación jurídica de las personas detenidas conforme avancen los procedimientos legales.

El gobernador reiteró que su administración mantendrá el trabajo conjunto con las fuerzas federales para fortalecer las tareas de seguridad en las distintas regiones de Oaxaca.

Asimismo, señaló que el objetivo de estas acciones es proteger la tranquilidad de la población y garantizar que las instituciones puedan actuar frente a quienes sean señalados por posibles actividades delictivas.

Finalmente, Salomón Jara Cruz sostuvo que en Oaxaca no habrá espacio para grupos o intereses particulares que pretendan estar por encima de la ley.

El Gobierno estatal reiteró así su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades federales y fortalecer las acciones de seguridad y procuración de justicia, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los nueve detenidos.