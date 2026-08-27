Habitantes de más de 20 colonias de Chilpancingo cierran filas con Beatriz Mojica

Beatriz Mojica cierra filas en Chilpancingo

En un nutrido encuentro ciudadano, habitantes y representantes de más de 20 colonias de la capital guerrerense hicieron público su respaldo a la senadora Beatriz Mojica Morga, destacando su cercanía y el trabajo realizado en favor de la población.

​Durante la reunión, que congregó a vecinos de diversos sectores de la ciudad, los asistentes expresaron su apoyo al proyecto político de la legisladora. Por su parte, Mojica Morga hizo un llamado a la estructura ciudadana a mantener la unidad y consolidar la organización comunitaria para continuar gestionando acciones y beneficios directos para Chilpancingo.

Después de una caminata casa por casa que inició en Alborada, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Guerrero, encabezó una asamblea informativa en Plan de Ayala Baja, para dar a conocer los objetivos del movimiento e invitar a los pobladores a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La aspirante expuso que se busca impulsar oportunidades para jóvenes, mujeres y emprendedores, fortalecer becas escolares y en un futuro lograr que los apoyos universitarios lleguen también a escuelas públicas. Señaló que para este gobierno es importante apoyar a mujeres que sacan solas adelante a sus familias, así como a los propietarios de pequeños negocios, también, en materia de infraestructura, planteó el programa “Calles del Bienestar” con participación vecinal

“Vengo a refrendar nuestro compromiso con las colonias de Chilpancingo, porque la transformación tiene que llegar a cada rincón. Siempre hemos caminado de manera honesta, transparente, con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Nos llevamos los compromisos para que sea nuestra prioridad”, afirmó.

Más tarde a través de redes sociales, Mojica compartió fotografías del recorrido y destacó que su labor continua en el estado y que seguirá trabajando para dar atención a las necesidades de todas y todos.

“Seguimos caminando Guerrero, en Chilpancingo, escuchando a nuestra gente y llevamos el mensaje de la Defensa de la Soberanía y la Transformación. Desde la colonia Alborada hasta la Plan de Ayala, encontramos muchas voces que cerraron filas con nuestra Presidenta” escribió.