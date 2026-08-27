Zacatecas fortalece capacitación de policías con Congreso Internacional de Seguridad Pública

Para mejorar la preparación de los elementos de seguridad y fortalecer las estrategias para combatir la delincuencia, el Gobierno de Zacatecas realizó el Congreso Internacional de Seguridad Pública, donde especialistas de México, Estados Unidos, Argentina y Colombia compartieron sus conocimientos y experiencias.

El encuentro fue impulsado por el gobernador David Monreal Ávila y se llevó a cabo en el nuevo Auditorio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i). La actividad tuvo como principal propósito fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad y generar un intercambio de experiencias sobre diferentes temas relacionados con la seguridad pública.

Durante el Congreso se abordaron temas como operaciones especiales, negociación de rehenes, políticas públicas, crimen organizado y manejo táctico de conflictos. Las autoridades señalaron que contar con policías mejor capacitados permite tener mayores herramientas para atender situaciones de riesgo y responder de una mejor manera ante los diferentes delitos.

Entre los especialistas participantes estuvieron Jonathan “JC” Caldwell y Grissel Castro, provenientes de Texas, quienes hablaron sobre inteligencia, operaciones especiales y negociación durante situaciones de crisis.

También participó Manuel Eduardo Flores Sounduk, de México, quien presentó temas relacionados con la profesionalización de los policías, la dignificación de su trabajo, el uso de tecnología y la importancia de contar con infraestructura adecuada para realizar sus labores.

Por parte de Argentina, Norberto Emmerich habló sobre los retos que representa el crimen organizado transnacional, un problema que puede afectar a diferentes países y que requiere coordinación entre las instituciones de seguridad.

En tanto, Ernesto Augusto Cifuentes Mosquera, de Colombia, compartió herramientas para el manejo táctico de conflictos y la toma de decisiones bajo presión. Estos conocimientos pueden ser utilizados por los elementos de seguridad cuando enfrentan situaciones que requieren actuar de manera rápida y responsable.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, general Arturo Medina Mayoral, destacó que la capacitación, la inteligencia y la coordinación entre las diferentes instituciones son elementos importantes para avanzar en el proceso de pacificación del estado.

El funcionario señaló que la preparación constante de los cuerpos policiales es necesaria para enfrentar los nuevos retos de seguridad. También resaltó la importancia de que las instituciones trabajen de manera conjunta para mejorar sus resultados.

La jornada contó con la participación de mandos de seguridad, especialistas y asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias sobre los problemas que actualmente enfrentan las corporaciones policiales.

Las ponencias fueron moderadas por Gabriela Salas Penilla, doctora en Ciencias Políticas, y el periodista Paco Elizondo. Ambos estuvieron a cargo de conducir las diferentes exposiciones y el intercambio de opiniones entre los participantes.

Al finalizar el Congreso se realizó un diálogo en el que especialistas, mandos y asistentes analizaron los principales retos que existen actualmente en materia de seguridad y formación policial.

El Gobierno de Zacatecas señaló que este tipo de encuentros forman parte de las acciones para fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de proteger a la población.

La administración estatal busca que los elementos de seguridad cuenten con mayores conocimientos y herramientas para desempeñar sus funciones, especialmente ante situaciones relacionadas con el crimen organizado, conflictos y emergencias.

Con el Congreso Internacional de Seguridad Pública, Zacatecas también busca mantener el intercambio de conocimientos con especialistas de otros países y aprovechar sus experiencias para mejorar las estrategias locales.

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán impulsando la capacitación y profesionalización de las corporaciones, con la finalidad de brindar mejores condiciones de seguridad y protección a las familias zacatecanas.