DSPM desmantela 30 “picaderos” en Chihuahua capital y recupera espacios para las familias

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua ha desmantelado alrededor de 30 lugares conocidos como “picaderos” en diferentes colonias de la capital durante este año, como parte de una estrategia para disminuir factores de inseguridad y recuperar espacios para las familias.

El director de la corporación, Julio César Salas González, informó que estas acciones comenzaron con la intervención de 14 sitios, pero la cifra aumentó hasta llegar a 30 gracias al trabajo conjunto entre distintas áreas de la administración municipal.

Los llamados “picaderos” son principalmente viviendas abandonadas o inmuebles que pueden ser utilizados para el consumo de drogas y, en algunos casos, para actividades relacionadas con la venta de sustancias ilegales. La presencia de estos lugares representa una preocupación para los habitantes de las colonias donde se encuentran.

De acuerdo con la DSPM, las denuncias de los vecinos han sido importantes para identificar estos puntos. Durante los recorridos que realizan los policías por las colonias, los ciudadanos han comenzado a señalar directamente los lugares que consideran generadores de inseguridad.

Salas González explicó que esta participación ciudadana permite conocer de manera más rápida los problemas que existen en las colonias y establecer acciones para atenderlos. Los reportes también pueden ayudar a identificar sitios relacionados con narcomenudeo, almacenamiento de objetos robados y otras conductas delictivas.

Los operativos se han realizado en diferentes sectores de Chihuahua, entre ellos El Porvenir, Sierra Azul, Granjas, Cerro Grande, Cerro de la Cruz y Villa Juárez. En las intervenciones participan distintas dependencias municipales, ya que en algunos de estos inmuebles también se encuentra acumulación de basura o personas en situación vulnerable.

La estrategia no consiste solamente en retirar a las personas de estos lugares. Las autoridades también buscan recuperar los inmuebles y los espacios cercanos para que vuelvan a ser utilizados por los habitantes.

El director de la Policía Municipal destacó que retirar estos puntos puede mejorar la percepción de seguridad en las colonias. La intención es que las familias puedan recuperar parques, calles y otras áreas que anteriormente evitaban por temor a la presencia de personas relacionadas con actividades delictivas.

También se busca que niñas, niños y jóvenes puedan volver a utilizar los espacios públicos de sus colonias para jugar y convivir.

La DSPM señaló que la intervención de estos inmuebles puede presentar dificultades jurídicas, principalmente cuando aparece algún propietario. Por esta razón, los procedimientos requieren coordinación entre las áreas operativas y jurídicas para actuar conforme a la ley.

Además de los recorridos, la corporación utiliza información obtenida mediante denuncias anónimas y labores de inteligencia. Estos datos pueden ser compartidos con otras instituciones, como la Agencia Estatal de Investigación, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuando existen elementos que requieren una investigación más amplia.

El combate a estos lugares forma parte de una estrategia más amplia de prevención del delito y proximidad con los ciudadanos. La DSPM también ha reforzado los recorridos en colonias para conocer directamente las necesidades de los habitantes y detectar factores que puedan generar inseguridad.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con estas acciones y pidieron a la población mantener la comunicación con la Policía Municipal para reportar lugares o situaciones que representen un riesgo.