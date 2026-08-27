Atlixcayotontli fortalece las tradiciones y la identidad cultural de Puebla

Con la participación de más de 700 danzantes de cuatro regiones etnográficas, el estado de Puebla se prepara para celebrar la edición número 22 del Festival Atlixcayotontli, una actividad que busca mantener vivas las tradiciones y costumbres de los pueblos poblanos.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, informó que esta celebración forma parte de las acciones para proteger el patrimonio cultural de la entidad y fortalecer la identidad de las comunidades.

Durante una rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta destacó que el Atlixcayotontli reúne diferentes expresiones culturales que representan los sentimientos y las raíces de Puebla. Señaló que es importante conservar estas tradiciones y transmitirlas de generación en generación para evitar que se pierdan.

El mandatario estatal indicó que, de acuerdo con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cultura es un elemento importante para fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia entre las comunidades.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, explicó que Puebla cuenta con una gran riqueza cultural, tanto material como inmaterial.

En esta edición del Atlixcayotontli participarán representantes de las regiones de Los Volcanes, Los Valles Centrales, La Tierra Caliente y El Tenzo. Cada una de ellas compartirá parte de sus costumbres a través de música, danzas, vestimenta y conocimientos que han sido transmitidos durante varias generaciones.

Las actividades comenzarán con el tradicional Convite, que se realizará el domingo 30 de agosto a las 10:00 horas. El recorrido tendrá como punto de salida El Ahuehuete y pasará por diferentes barrios y calles de Atlixco.

Uno de los objetivos del Convite será reunir a danzantes, habitantes y autoridades para participar en un baile multitudinario del Tlaxcalteco, como parte de las actividades de convivencia y celebración.

Posteriormente, el domingo 6 de septiembre se llevará a cabo el festival principal en el cerro de San Miguel, a partir de las 10:00 horas. La entrada será gratuita y se espera la asistencia de familias y visitantes interesados en conocer las tradiciones de Puebla.

Juan Carlos Meneses Velázquez, presidente de la Asociación Civil Atlixcayotontli, explicó que esta celebración representa la fiesta de los habitantes de Atlixco y tiene como principal propósito conservar la esencia de los pueblos.

También señaló que el festival busca conectar los conocimientos de las abuelas y los abuelos con las nuevas generaciones. Para ello, se realizarán diferentes actividades que permitirán a los asistentes conocer y compartir historias y experiencias relacionadas con la cultura de las comunidades.

Entre las actividades se encuentran módulos interactivos para recuperar testimonios del público y “El humo de los abuelos”, una propuesta que busca acercar a los participantes a conocimientos y prácticas tradicionales.

También habrá una experiencia relacionada con el mezcal, que será servido en recipientes conocidos como canutos de carrizo, además de un concurso de fotografía para que los visitantes puedan mostrar su propia visión de la celebración.

Los organizadores destacaron que el festival es posible gracias a la participación de habitantes de Atlixco, voluntarios, donadores, patrocinadores y autoridades municipales y estatales.

El Gobierno de Puebla señaló que continuará trabajando con las comunidades y organizaciones civiles para proteger el patrimonio cultural de la entidad.

Con el Atlixcayotontli, las autoridades buscan que las tradiciones no solamente sean conservadas como parte del pasado, sino que continúen siendo practicadas y conocidas por las nuevas generaciones.

De esta manera, el festival se convierte en un espacio para celebrar la diversidad cultural de Puebla y mostrar la riqueza de sus pueblos, sus danzas, su música y sus conocimientos ancestrales. También representa una oportunidad para fortalecer el orgullo y la identidad de las comunidades poblanas.