Capturan a “El Duck”, síndico en el municipio de Oaxaca vinculado a red de robo de vehículos

En un operativo de coordinación interinstitucional con SSPC Federal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión en contra de Ricardo Ramíez, conocido como el El Duck, quien se desempeñaba como síndico en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se le acusa de robo en la causa penal 0338/2026

Robo de vehículos en Oaxaca

La aprehensión se dio en colaboración estratégica con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República (SSPC) junto a la Policía Estatal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido estaría involucrado con una red delictiva dedicada al robo , alteración y venta de vehículos robados que operaba en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

A partir de los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un Juez de Control libró la orden correspondiente, permitiendo que las fuerzas de seguridad estatales y federales pusieran al detenido a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso de aplicar la ley con estricto apego a derecho y sin distingos, reiterando el principio de cero impunidad en cualquier conducta ilícita, sin importar que quien la cometa sea un servidor público.