Congreso de Tamaulipas reta a Cabeza de Vaca: “Que venga y enfrente la justicia”

Humberto Prieto Herrera

Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, retó al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a regresar de Estados Unidos y presentarse ante la justicia nacional para atender los asuntos jurídicos que enfrenta.

“Es un prófugo de la justicia… Hay órdenes de aprehensión y es un prófugo de la justicia por el simple hecho que no ha venido aquí a México a tomar cartas, a presentarse, a demostrar su inocencia ante la justicia mexicana. Y si no has venido y no te defiendes, pues bueno, eres un prófugo de la justicia, aunque le duela y aunque no lo quiera aceptar”, aseveró.

Asimismo, Prieto Herrera rechazó que las acusaciones contra el exmandatario puedan ser presentadas como una persecución política.

“No, a un delincuente no hay forma que sea un perseguido político. Los hechos ahí están, los probables delitos ahí están, que no han querido comprobar su inocencia y no puedes decir que es un perseguido político cuando las acciones que él hizo como gobernador generaron estos presuntos delitos”, manifestó.

El legislador sostuvo además que Cabeza de Vaca se ha victimizado desde el extranjero.

“Siempre quiere victimizarse desde otro país, diciendo mentiras y queriendo repetirlas hasta que les crean que sea verdad, cuando sabemos que los delitos a los cuales se han presentado, como la venta del departamento, que no tiene sentido los montos en los que se manejan, resulta que todo está prefabricado”, dijo.

Sobre las acusaciones que enfrenta el exgobernador, Prieto Herrera señaló:

“Se le acusa de lavado de dinero, se le acusa de operación con recursos de procedencia ilícita por la compra-venta de un departamento. El departamento lo compró a 14 millones de pesos y lo vendió meses después a un contratista de él por 43 millones de pesos”.

Y agregó: “Eso no es plusvalía, eso es lavado de dinero. No puede ser un incremento tan alto en cuestión de meses y por ende ahí está. Si él dice que todo está bajo regla, pues que venga y lo compruebe. Sin embargo, ahí para la justicia mexicana hay un delito y pues bueno, hay que las instituciones correspondientes lleguen a la sentencia”.

Ante la pregunta directa sobre qué ocurriría si García Cabeza de Vaca regresara a territorio mexicano, el presidente del Congreso respondió: “Sin duda alguna, tiene orden de aprehensión. Va a ser detenido”.

Prieto Herrera también cuestionó que el exgobernador pretenda impulsar una eventual candidatura desde Estados Unidos sin atender primero su situación jurídica en México.

“Lo acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy difícil arrancar una candidatura, supuesta candidatura desde otro país, cuando puedes pisar México y obviamente primero que venga a arreglar sus asuntos, que es algo que constantemente, pues ahora es que lo retamos a que venga a arreglar sus asuntos jurídicos”, afirmó.

El legislador amplió sus exigencias hacia las observaciones relacionadas con recursos públicos de la administración anterior.

“Que venga, aclare su situación legal, que también aclare dónde están los 7 mil 500 millones de pesos que la Secretaría Superior de Federación lo observó en su administración, o los mil 500 millones de pesos de la Secretaría de Bienestar que tampoco aparecen y que su exsecretario ahorita está en un proceso legal, o de los millones de pesos que también la Secretaría de Salud no encuentra en la administración del exgobernador”, declaró.

Finalmente, Prieto Herrera planteó cuestionamientos sobre la ciudadanía estadounidense del exgobernador.

“También debería de explicar el tema de su, ciudadanía norteamericana, si la tiene o no la tiene, porque aquí hay documentos donde renuncia a ellas. Ojalá el gobierno americano también investigara, porque al final de cuentas, pues, bueno, el señor ha hecho cualquier ilegalidad con tal de conseguir cargos públicos aquí en México, y pues también es un tema que hay que tomar nota”.