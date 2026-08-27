¿Defensa de género o disputa político-sindical en Chapingo?

Maestros sindicalizados del STAUACh, que pidieron el anonimato por temor a represalias, se deslindaron del mitin convocado este 27 de agosto por la dirigencia que encabeza Rodrigo Megchún Rivera y denunciaron que se trata de una movilización sin respaldo real.

Los docentes señalaron que la concentración, que partió del Comedor Campestre a Rectoría bajo el argumento de la defensa contra la violencia de género y laboral, tuvo una participación mínima, con más curiosos que simpatizantes.

La protesta incluso interfirió con la sesión fotográfica de los Toros Salvajes.

Indicaron que el señalamiento que originó la protesta fue presentado por el líder sindical ante la Contraloría Interna, pero no fue acredito debidamente su dicho por el mismo por lo que no existe resolución de responsabilidad.

Los maestros anónimos cuestionaron además la congruencia de la dirigencia, que en su trayectoria previa arrastra cuestionamientos públicos por su actuación frente a una estudiante en otra institución, y advirtieron que el uso del discurso feminista y laboral es una simulación para buscar la desestabilización de la Universidad rumbo a la próxima elección de Rectoría.

Apuntaron que la protesta incluso interfirió con la sesión fotográfica de los Toros Salvajes, afectando a la comunidad estudiantil.