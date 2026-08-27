Destacan senadores de Morena operativo que desarticuló red criminal en Oaxaca

El senador Antonino Morales aseveró que este operativo sienta un precedente en el combate a la impunidad.

Senadores de Morena destacaron el operativo conjunto que permitió desarticular una célula operativa de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) y capturar a nueve personas vinculadas con extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

El senador de Morena, Antonino Morales Toledo recordó que entre los capturados figuran objetivos prioritarios y se logró la detención de E.S.M.C., regidora de Educación en San Antonio de la Cal, lo que demuestra que la justicia opera sin distingos ni privilegios.

Morales informó que en esta operación contra el crimen, la articulación entre las corporaciones estatales y federales permitió no solo las detenciones, sino el aseguramiento de armas de fuego en los inmuebles allanados, lo que evidencia la efectividad del modelo de inteligencia conjunta que impulsa la administración federal y que el gobernador Salomón Jara Cruz ha replicado en la entidad.

En el operativo, en el que participaron más de 300 elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ejecutaron catorce cateos que permitieron desarticular una célula operativa de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) y capturar a nueve personas vinculadas con extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

Derivado de la gravedad de los delitos, varios de los implicados fueron trasladados vía aérea en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, asegurando que el proceso judicial siga los protocolos de máxima seguridad.

El senador oaxaqueño recalcó que el trabajo conjunto entre la FGEO y las fiscalías federales, bajo el respaldo del Gabinete de Seguridad, sienta un precedente en el combate a la impunidad.

“La presidenta de la República ha sido clara en que la paz se construye con instituciones fuertes y coordinadas. En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz asume ese mandato con responsabilidad, articulando esfuerzos y recursos para garantizar que ningún grupo delincuencial tenga cabida en nuestro territorio”, añadió.

El senador refrendó el respaldo del Congreso a las acciones conjuntas y llamó a dar seguimiento puntual a las investigaciones para que todas las personas detenidas sean puestas a disposición de la autoridad competente.

“México y Oaxaca están unidos por un mismo propósito: devolver la tranquilidad a las familias. Este operativo demuestra que, cuando los gobiernos coordinamos esfuerzos, la ley prevalece y la impunidad se derrumba”, insistió