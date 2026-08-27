Geraldine Ponce consolida el respaldo popular en Tepic tras recorridos por las colonias

Geraldine Ponce consolida el respaldo popular en Tepic

A lo largo de las jornadas que realizan los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la transformación y Defensa de la Soberanía de Morena, Geraldine Ponce ha mantenido recorridos por diversas colonias de los municipios de Nayarit, durante los cuales ha conseguido reforzar su presencia territorial, principalmente por sus constantes acercamientos directos con familias, amas de casa, jóvenes y adultos mayores. Durante estas visitas, la ciudadanía le ha manifestado su apoyo y confianza hacia su proyecto en defensa de la Cuarta Transformación.

Los vecinos y vecinas de los distintos municipios del estado han hecho de su conocimiento las problemáticas que atraviesan y las necesidades de sus localidades, estas peticiones han sido tomadas en cuenta por la aspirante que ha buscado la manera de responder de una forma puntual.

​La estrategia de trabajo en campo que ha desarrollado, se ha caracterizado por un diálogo directo y de atención inmediata. Durante sus jornadas ha hecho énfasis en que su gestión y compromiso con el movimiento social prioriza la cercanía con el electorado y la atención directa en las comunidades.

Los factores clave que han reforzado la presencia de Geraldine son:

​Atención en territorio: Escucha directa de las demandas sociales y gestión de necesidades básicas en las colonias.

​Respaldo ciudadano: Muestras de apoyo por parte de diversos sectores de la población tepicense.

Ratificación del compromiso: Se ha mostrado un eje de trabajo relacionado con los principios del movimiento de la Transformación, situando las necesidades populares como prioridad de trabajo.

​Con estas acciones, Geraldine Ponce busca afianzar la confianza de la ciudadanía y dar continuidad a los proyectos centrados en el desarrollo social de Tepic.