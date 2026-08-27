Javier Lamarque lidera las preferencias rumbo a la Coordinación de Morena en Sonora

​Durante una charla en “Mesa Cancún” en la que participó el aspirante a la coordinación interna de Morena en Sonora, se habló respecto a las encuestas que muestran a Morena con una ventaja de entre 20 y 30 puntos sobre cualquier partido opositor en el estado. Se destacó que el partido mantiene una posición dominante en el panorama electoral.

Al respecto, Javier Lamarque afirmó que, dentro de la contienda interna por la candidatura a la Coordinación de la Transformación, se posiciona como el aspirante a vencer, destacó que aunque se mantiene con respeto en espera de los resultados, está confiado en que su experiencia es la mejor carta para dar continuidad al proyecto estatal.

​Durante esta reunión matutina con integrantes del medio de comunicación, Lamarque compartió ideas y reflexiones sobre el presente y futuro de la entidad.

A través de sus redes sociales, compartió fotografías del encuentro y destacó el entusiasmo que percibe en la recta final del proceso interno:​

“Arrancamos la mañana con una excelente charla con las y los integrantes de la Mesa Cancún, compartiendo ideas y reflexiones sobre el presente y futuro de Sonora. Estamos cerrando fuerte este proceso para definir la Coordinación de la Transformación, recorriendo, escuchando y sumando voluntades. Hay mucho ánimo y confianza en lo que viene.”

El aspirante anunció que espera que los resultados oficiales de las coordinaciones en todo el país se den a conocer dentro de los próximos diez días.

Durante los últimos meses, Lamarque ha mantenido presencia constante en los municipios del estado, encabezando asamblea informativas y escuchando las necesidades de las y los habitantes.