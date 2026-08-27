Manolo Jiménez y Omar García Harfuch refrendan coordinación para fortalecer la seguridad en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para revisar los avances en materia de seguridad y refrendar el compromiso de mantener el trabajo coordinado entre las autoridades estatales y federales.

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, ambos funcionarios hablaron sobre las estrategias que se han aplicado en Coahuila para mantener los niveles de seguridad y continuar con acciones contra la delincuencia.

El gobernador destacó que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno ha sido uno de los principales factores para obtener resultados positivos en la entidad. Señaló que Coahuila se mantiene como el segundo estado más seguro de México y que tres de sus ciudades, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, se encuentran entre las cinco ciudades más seguras del país.

Jiménez Salinas afirmó que el llamado modelo Coahuila de seguridad se basa principalmente en cuatro puntos: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Explicó que esta estrategia también mantiene coincidencias con la estrategia de seguridad que impulsa el Gobierno Federal.

Otro de los temas abordados durante la reunión fueron los resultados obtenidos en la investigación de homicidios registrados en Coahuila. De acuerdo con lo informado por el gobierno estatal, el 100 por ciento de los homicidios ocurridos en la entidad han sido resueltos.

El mandatario atribuyó estos resultados a la coordinación entre las instituciones de seguridad, las fiscalías, los municipios y los diferentes poderes del Estado. También destacó la participación de las fuerzas federales en los operativos que se realizan en territorio coahuilense.

Por su parte, Omar García Harfuch reconoció los resultados que ha tenido el modelo de seguridad aplicado en Coahuila y destacó el trabajo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Durante la reunión también se habló de los operativos que se llevan a cabo para combatir diferentes delitos relacionados con el crimen organizado. Entre ellos se encuentran el narcomenudeo, la extorsión y el llamado huachicol fiscal.

El gobernador señaló que Coahuila mantiene una coordinación constante con las instituciones federales y aseguró que el estado continuará colaborando con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en los temas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias.

Además de las estrategias de seguridad, Jiménez Salinas informó sobre las inversiones que se han realizado para fortalecer la infraestructura en materia de seguridad. Explicó que durante su administración se han entregado o se encuentran en proceso de construcción 18 cuarteles.

Estas instalaciones corresponden a corporaciones como la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional. Los cuarteles se encuentran ubicados en puntos considerados estratégicos de las diferentes regiones de Coahuila.

El gobernador indicó que estas instalaciones permiten reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones delictivas.

Finalmente, Manolo Jiménez aseguró que la coordinación entre las autoridades, las fuerzas federales, las fiscalías, los municipios, los poderes del Estado, la sociedad civil y el sector privado es fundamental para mantener la paz en Coahuila.

El mandatario estatal afirmó que el trabajo conjunto continuará para fortalecer las acciones de prevención y combate al delito, con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad para las familias coahuilenses y contribuir a la estrategia nacional en esta materia.