Morelos proyecta cooperativa textil para 120 mujeres privadas de la libertad

El Gobierno de Morelos avanza en la creación de una cooperativa textil que beneficiará a 120 mujeres privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social Femenil de Cuernavaca, con el objetivo de brindarles capacitación, trabajo remunerado y una oportunidad para generar ingresos para sus familias.

El proyecto forma parte de la estrategia de economía social y reinserción impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia. La propuesta busca que las mujeres puedan desarrollar habilidades productivas que también les sean útiles cuando recuperen su libertad.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo permitirá avanzar en la creación de la cooperativa, el equipamiento del taller y la comercialización de los productos elaborados.

Entre los productos que se tienen contemplados fabricar se encuentran sábanas, batas y otros blancos que serán destinados a hospitales del IMSS-Bienestar. De esta manera, las participantes tendrán un mercado definido para su producción y podrán mantener una actividad laboral constante.

Durante el acto, la gobernadora Margarita González Saravia destacó que contar con un mercado seguro permitirá a las mujeres tener una perspectiva de trabajo a largo plazo y generar ingresos que puedan ayudar a sus familias.

La mandataria también reconoció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que la reinserción social debe ofrecer nuevas oportunidades para las personas que se encuentran privadas de la libertad.

El proyecto no solamente contempla enseñar un oficio. También busca impulsar la autonomía económica, el trabajo colectivo y la organización mediante un modelo de cooperativa.

Catalina Monreal Pérez, directora general del INAES, señaló que Morelos es pionero en la implementación de este tipo de modelo de economía social dentro del sistema penitenciario.

Explicó que también existe la posibilidad de involucrar a familiares de las participantes en actividades productivas fuera del centro penitenciario. Con ello, se pretende ampliar los beneficios económicos y mantener los vínculos familiares.

La funcionaria consideró que la reinserción social no debe limitarse al cumplimiento de una sentencia, sino que debe incluir capacitación, trabajo, ingresos, vínculos familiares y oportunidades para que las personas puedan construir un nuevo proyecto de vida.

Además, indicó que la experiencia que se desarrolle en Morelos podría servir como ejemplo para otros estados del país. La intención es evaluar los resultados de la cooperativa y, posteriormente, analizar la posibilidad de aplicar un modelo similar en otros centros de reinserción social.

Sara Zavala Arzola, directora general de la Economía y Emprendimiento para el Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, y Josué Israel Molina Díaz, coordinador del Sistema Penitenciario de Morelos, coincidieron en que el proyecto permitirá complementar la capacitación laboral con herramientas para el autoempleo y el emprendimiento.

Estas herramientas podrían ser utilizadas por las mujeres una vez que recuperen su libertad, con la posibilidad de incorporarse al mercado laboral o iniciar sus propios proyectos productivos.

El convenio fue firmado por Catalina Monreal Pérez y José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. El acuerdo tiene como antecedente un convenio general de colaboración firmado el 18 de febrero de 2026 entre el INAES y el Poder Ejecutivo estatal.

La nueva cooperativa textil se sumará a otros dos proyectos similares que ya se desarrollan en los municipios de Jiutepec y Tetecala.

De acuerdo con el Gobierno de Morelos, los tres proyectos representan una derrama económica estimada de 33 millones de pesos al año y generan sustento directo para más de 200 familias.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Morelos busca combinar la capacitación laboral con la reinserción social y la economía comunitaria, para que las mujeres privadas de la libertad tengan mayores oportunidades de mejorar sus condiciones económicas y prepararse para una nueva etapa de vida.