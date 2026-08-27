Puebla avanza con la modernización de la carretera San Hipólito-Xalapa

Carretera San Hipólito - Xalapa

La Secretaría de Infraestructura de Puebla informó el avance en la modernización del tramo federal de 3.68 kilómetros de la carretera San Hipólito-Xalapa, a la altura de la zona urbana de Acatzingo. Mediante el uso de los Módulos de Maquinaria, la dependencia trabaja en la ampliación de la vialidad de dos a cuatro carriles con acotamiento. Durante el proceso de excavación se detectaron zonas de relleno con escombro y desecho, lo que ha requerido mayor tiempo en los procedimientos constructivo, de excavación, compactación y acarreo de materiales; sin embargo, se fortalecerán las capas de terracería para garantizar una pavimentación de alta calidad que cumpla con la normatividad vigente.

Las autoridades estatales afirmaron que este proyecto generará un impacto regional en beneficio de 1.5 millones de personas. La arteria constituye un corredor comercial y logístico estratégico que conecta el centro de Puebla con Veracruz, al tiempo que fortalece la movilidad en los municipios de Acatzingo, Tepeaca y Ciudad Serdán, así como en 41 localidades aledañas.

La obra se ejecuta en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal para optimizar el tránsito local y de largo itinerario hacia el estado vecino.