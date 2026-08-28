Amparo Ochoa, referente de lucha social para Sinaloa: Graciela Domínguez

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó la inauguración de un mural dedicado a la cantante sinaloense Amparo Ochoa, a quien reconoció como una mujer que utilizó su música y su voz para defender diferentes causas sociales.

Durante el evento, la mandataria destacó el legado de la cantante y señaló que Amparo Ochoa es un referente de lucha para distintos grupos sociales, debido a que durante su trayectoria dio voz a personas y sectores que buscaban justicia e igualdad. La gobernadora recordó que Ochoa dedicó gran parte de su vida a la música, pero también utilizó sus canciones para expresar sus ideales y apoyar diferentes movimientos sociales. De acuerdo con Graciela Domínguez, el trabajo de la cantante estuvo relacionado con la defensa de las causas obreras y estudiantiles, así como con la búsqueda de una sociedad con menos diferencias.

La mandataria también destacó la participación de Amparo Ochoa en la defensa de los derechos de las mujeres. Señaló que su música se convirtió en una forma de convocar a la sociedad para participar en las demandas de justicia social y en la lucha por la igualdad.

“El canto de Amparo Ochoa se convirtió permanentemente en una convocatoria para la lucha social”, expresó la gobernadora durante la inauguración del mural. El homenaje busca mantener presente la trayectoria de la cantante sinaloense y acercar su historia a las nuevas generaciones mediante el arte urbano. Además de reconocer el legado de Ochoa, la gobernadora agradeció a los artistas que participaron en la elaboración del mural y a la Secretaría de las Mujeres por impulsar este programa.

Domínguez Nava señaló que este tipo de murales también ayudan a recuperar y embellecer los espacios públicos de Sinaloa. Consideró que el arte puede contribuir a generar espacios de convivencia y a promover mensajes relacionados con la paz y la seguridad.

Durante el evento también participó María Inés Ochoa, hija de la cantante, quien destacó la importancia del arte como una herramienta que puede acompañar los movimientos sociales y políticos. La hija de Amparo Ochoa señaló que actualmente la comunidad artística de Sinaloa y de México continúa utilizando diferentes expresiones para promover la paz, la justicia y la libertad.

María Inés Ochoa también destacó que pintar las calles con figuras de mujeres que han dejado una huella permite recordar sus aportaciones y mostrar a las nuevas generaciones el camino que siguieron. El mural dedicado a Amparo Ochoa representa así un reconocimiento a su trayectoria artística y a las causas sociales que defendió mediante su música.

La cantante es recordada no solamente por su trabajo como intérprete y compositora, sino también por la manera en que convirtió sus canciones en una forma de expresar las preocupaciones y demandas de diferentes sectores de la sociedad. Para el Gobierno de Sinaloa, mantener vivo este legado también forma parte de la recuperación de espacios públicos a través de actividades culturales y artísticas.

En la inauguración estuvieron presentes la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos; la diputada local Sthefany Rea Reátiga; Brenda Rocío García, secretaria de las Mujeres; Juan Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura, así como artistas y representantes de las instituciones que participaron en el proyecto. Con este mural, Sinaloa rindió homenaje a una de sus figuras culturales más representativas y recordó el papel que tuvo Amparo Ochoa en la música y en la defensa de causas sociales.

La gobernadora Graciela Domínguez reiteró que el legado de la cantante continúa vigente y puede servir como ejemplo para quienes buscan construir una sociedad con mayor justicia, igualdad, paz y libertad.