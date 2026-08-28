Manolo Jiménez entrega el Premio Estatal de la Juventud 2026 a jóvenes destacados de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2026 “Jóvenes Gigantes” a jóvenes que han destacado por su esfuerzo, liderazgo y participación en diferentes áreas, durante una ceremonia con la que concluyeron las actividades por el Mes de la Juventud.

El evento estuvo encabezado por el gobernador, quien estuvo acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila. Durante la ceremonia fueron reconocidos jóvenes de entre 12 y 29 años que, de acuerdo con las autoridades, han realizado acciones positivas en sus comunidades.

Manolo Jiménez destacó que la juventud es una parte importante para el desarrollo de Coahuila y aseguró que su administración continuará apoyando a las nuevas generaciones. “Ustedes son el presente y el futuro de Coahuila”, expresó el gobernador, quien también felicitó a los ganadores, así como a sus familias, maestros y entrenadores por acompañarlos durante su formación.

El mandatario señaló que el estado es fuerte debido a que cuenta con jóvenes comprometidos con sus comunidades. También aseguró que su gobierno busca ser un aliado para quienes desean estudiar, trabajar, emprender y realizar acciones en beneficio de los 38 municipios de Coahuila.

En esta edición del Premio Estatal de la Juventud se entregaron 12 premios, correspondientes al mismo número de categorías, además de 24 menciones honoríficas. También se otorgó un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de Coahuila por su proyecto “Lobos en Acción”.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, informó que para la edición 2026 se recibieron más de mil 400 postulaciones, una cifra que representa más del doble de las registradas el año anterior. El funcionario destacó que este número demuestra que existe una generación de jóvenes que busca construir sus propias oportunidades y participar activamente en la sociedad.

En total fueron reconocidos 36 jóvenes, entre ganadores y menciones honoríficas, con una bolsa de 620 mil pesos en premios. Martínez y Morales señaló que, a partir de este reconocimiento, los jóvenes premiados también tendrán la responsabilidad de convertirse en referentes dentro de sus escuelas, colonias, familias y comunidades.

Los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2026 “Jóvenes Gigantes” fueron Bárbara Génesis Alarcón Márquez, en Excelencia Académica Secundaria; Alfonso González Cano, en Excelencia Académica Preparatoria; y Eduardo Alejandro Martínez Villalobos, en Excelencia Académica Universidad.

En la categoría Artístico y Cultural fue reconocido Alejandro Carrillo de la Fuente, mientras que Axel Fragoso Rincón obtuvo el premio en Deportivo. En Compromiso y Liderazgo Social ganó Valentina Mancillas González Pico; en Emprendimiento, Daniel Emiliano Calvert Mata; y en Ciencia y Tecnología, Javier Alonso Tovar Sandoval.

También fueron reconocidos Alyssa Valeria Zamora Adame, en Jóvenes con Discapacidad; Kevin Eduardo Reyes Luna, en Protección y Cuidado al Medio Ambiente; David Eduardo Salazar Casas, en Inclusión Social; y Ashley Azael Ayala Gómez, en Generador de Contenido con Responsabilidad Social.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes Marimar Treviño, diputada local; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; e Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud.