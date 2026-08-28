Detienen en Jalisco a 5 relacionados con tráfico de migrantes

Detienen en Jaliso a 5 relacionados con tráfico de migrantes

Elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Fiscalía General de la República, detuvieron en Tonalá y Zapopan, Jalisco, a 5 personas presuntamente relacionadas con tráfico de migrantes de Ciudad Juárez hacia Estados Unidos.

Entre los detenidos está Ana Florella Fragoso Ramos, alias ‘La Tía’ o ‘Flor’, identificada por las autoridades como líder de la facción; también fueron arrestados Gilberto Sosa Valles, alias ‘El Loco’; Martha Samara Olvera de Anda, alias ‘La Fresa’; José de Jesús Rodríguez Diego y Mayra Saraí Olvera de Anda.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos, presuntamente forman parte de una facción afín a ‘La Nueva Empresa’ vinculada además con actividades de narcotráfico, secuestro, y extorsión.

En estas acciones se aseguraron aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y terminales de pago.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR apuntan a que la organización utilizaba principalmente túneles en esta ciudad fronteriza para trasladar de manera irregular a migrantes hacia territorio estadounidense.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras los inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.