Detienen al hijo de ex diputado Mario Ballinas; Fiscalía de Chiapas señala que planeó el asesinato

El hijo de Mario Ballinas Ramos, ex diputado local y ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Teopisca, fue detenido por su presunta participación en el asesinato de su padre, ocurrido el juees en su domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, Mario Angel, de 38 años, habría planteado el robo en contra de su padre junto con otra persona. El segundo involucrado ya fue identificado por las autoridades, pero hasta el momento permanece prófugo.

El titular de la Fiscalía estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que Mario Balinas Ramos, de 69 años, fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el barrio Ramajal, en la cabecera municipal de Teopisca.

El ex diputado reibió un disparo en el tórax. De acuerdo con las investigaciones, no se encontraron puertas forzadas, daños en ventanas ni otros indicios de violecia en los accesos de la vivienda, por lo que las autoridades consideraron que quienes ingresaron al domicilio tenían acceso al lugar y eran personas conocidas o cercanas a la victima. Los peritos establecieron que los hombres ingresaron a la vivienda y se rgistró el ataque contra el profesor jubilado.

Según la Fiscalía, el hijo de la víctima habría reconocido que tenía problemas relacionados con deudas y que ese habría sido el motivo para planear el robo. Las autoridades señalan que, durante el hecho, el ex diputado descubrió a los agresores y uno de ellos accionó un arma de fuego, provocándole la muerte. Por estos hechos, Mario Angel fue detenido y es señalado por la Fiscalía como quien habría planeado el robo. Mientras tanto, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizar al presunto autor material del homicidio.

El caso causó consternación entre los habitantes de Teopisca, debido a que Mario Ballinas era una persona conocida en la comunidad. Durante 20 años se desempeñó como director de la Escuela Secundaria Técnica número 40, donde fue maestro de varias generaciones de estudiantes.

El ex diputado se jubiló apenas en febrero pasado, después de varios años dedicado a la educación. Además de su trayectoria como docente, tuvo participación en la política local como militante del PRI. Ballinas Ramos fue diputado local suplente y posteriormente asumió como diputado propietario, luego de que Sergio Lobato García solicitara licencia para competir por una diputación federal.

Su asesinato ocurrió un día antes de la celebración de la fiesta principal de Teopisca, dedicada a San Agustín, patrono del municipio, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes de la localidad. La Fiscalía de Chiapas señaló que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el homicidio y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

Las autoridades también buscan localizar al segundo hombre señalado en el caso, quien, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, habría participado directamente en el ataque.

El asesinato de Mario Ballinas Ramos mantiene la atención de los habitantes de Teopisca, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Por ahora, el hijo del ex diputado permanece detenido y la autoridad deberá continuar con el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica, mientras se mantiene la búsqueda del presunto autor material del homicidio.