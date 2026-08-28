Libia Dennise fortalece cooperación en seguridad durante visita al Centro de Inteligencia de El Paso

Libia Dennise García Muñoz Ledo, visitó el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), en Texas, como parte de las acciones que realiza su gobierno para fortalecer la cooperación institucional y mejorar las estrategias de seguridad en el estado. Durante su visita, la mandataria conoció las instalaciones del centro y participó en un intercambio de experiencias sobre las acciones que se han realizado en Guanajuato a través de la Estrategia CONFIA.

Libia Dennise agradeció al director general del EPIC por la invitación y destacó que este encuentro representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de colaboración, intercambio de información y capacitación entre instituciones. La gobernadora señaló que uno de los principales objetivos de su administración es mejorar las condiciones de seguridad para las familias guanajuatenses. Para ello, explicó que la Estrategia CONFIA se basa principalmente en la inteligencia, la regionalización, la coordinación y el uso de tecnología.

“Soy una convencida de que cuando hacemos equipo, grandes cosas suceden”, afirmó la gobernadora durante la visita. De acuerdo con la mandataria, el trabajo conjunto entre las instituciones permite contar con mayor información para identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones de manera más rápida y efectiva.

Durante el encuentro también se abordó la seguridad de las carreteras que atraviesan Guanajuato. En este tema se destacó la importancia de mantener una mayor presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) para fortalecer la vigilancia y prevenir delitos. Otro de los temas tratados fue el intercambio de información relacionada con el tránsito de autotransporte de carga que proviene de la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades consideraron que contar con información sobre el movimiento de estos vehículos puede ayudar a detectar posibles conductas ilícitas y mejorar las acciones de prevención y respuesta. Libia Dennise destacó que la cooperación entre instituciones permite mejorar las capacidades de seguridad y actuar de manera oportuna ante posibles situaciones de riesgo.

“Es importantísimo contar con una vinculación institucional que nos permita disponer de mejor información, identificar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna”, señaló. Además, durante la visita se planteó fortalecer la capacitación y profesionalización de los integrantes de las FSPE mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas. La gobernadora afirmó que su administración continuará trabajando en la generación y análisis de información, así como en el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades de inteligencia y mejorar los resultados de la Estrategia CONFIA.

La visita al Centro de Inteligencia de El Paso ocurrió un día después de que Libia Dennise se reuniera con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. En esa reunión se revisaron los resultados de la Estrategia CONFIA y se habló sobre la coordinación entre el Gobierno de Guanajuato y la Federación en materia de seguridad.

Entre los resultados presentados por el gobierno estatal se encuentra una reducción en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Según los datos proporcionados, el promedio pasó de 12.7 víctimas diarias en febrero de 2025 a 3.1 en julio de 2026, lo que representa una disminución del 76 por ciento.

La gobernadora aseguró que estos resultados muestran avances en la estrategia de seguridad, aunque reiteró que es necesario continuar fortaleciendo la inteligencia, la coordinación y la cooperación entre instituciones. Con la visita al EPIC, el Gobierno de Guanajuato busca ampliar los mecanismos de colaboración y aprovechar el intercambio de información y experiencias para fortalecer las capacidades de sus cuerpos de seguridad.

Libia Dennise reiteró que su gobierno mantiene como prioridad la construcción de paz y seguridad para las familias de Guanajuato, mediante una estrategia basada en inteligencia, tecnología y coordinación institucional.