Ana Lilia Rivera llama a la unidad en Tlaxcala: “Aquí todos cabemos”

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera hizo un llamado a mantener la unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación en Tlaxcala y pidió dejar atrás las divisiones para continuar trabajando cerca de la ciudadanía.

Durante un acto realizado en la capital tlaxcalteca, Rivera recibió muestras de respaldo de cientos de personas y afirmó que el proyecto de transformación debe estar por encima de los intereses personales. La legisladora con licencia señaló que dentro del movimiento existe espacio para todas las personas que quieran participar y trabajar por un objetivo común. Bajo esta idea, destacó la frase “Aquí todos cabemos”, como parte de su llamado a sumar esfuerzos.

Rivera Rivera pidió dejar atrás el rencor, las divisiones y la llamada guerra sucia, al considerar que estos factores pueden afectar el trabajo que se realiza en territorio. La política tlaxcalteca señaló que es necesario mantener la cercanía con la población y continuar recorriendo las comunidades para escuchar las necesidades de las familias.

Durante las últimas semanas, Ana Lilia Rivera ha realizado recorridos por diferentes municipios y comunidades del estado, donde ha sostenido encuentros con habitantes para hablar sobre los avances de la Cuarta Transformación y la importancia de mantener la organización ciudadana. En estos recorridos, la senadora con licencia también ha planteado la necesidad de impulsar una nueva generación de liderazgos políticos en Tlaxcala y de construir nuevos espacios de participación desde las comunidades.

La legisladora ha señalado que el reto no consiste solamente en elegir a una persona para ocupar una responsabilidad, sino en fortalecer el diálogo, renovar las estructuras y trabajar de la mano con la sociedad. Durante el encuentro en la capital del estado, Rivera sostuvo que será el pueblo quien decida el rumbo que debe tomar el movimiento en Tlaxcala. Por ello, llamó a quienes participan en el proyecto a concentrarse en las tareas de organización y en la defensa de los avances que, desde su perspectiva, ha logrado la Cuarta Transformación.

También destacó la importancia de continuar defendiendo la soberanía nacional y respaldando el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La senadora con licencia ha insistido en que la unidad es necesaria para enfrentar los retos que tiene el movimiento y evitar que las diferencias internas se conviertan en obstáculos para el trabajo político y social.

El mensaje ocurre en un momento en el que diferentes perfiles políticos de Morena buscan participar en el proceso para definir a quien encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación en Tlaxcala. En junio pasado, Rivera formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena para definir a quien coordinará los trabajos de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

Ante este escenario, su llamado a la unidad busca sumar a diferentes sectores y evitar confrontaciones entre quienes forman parte del movimiento. Rivera también ha utilizado sus recorridos para acercarse directamente a las comunidades y conversar con la población sobre las necesidades del estado.

La senadora con licencia considera que el trabajo en territorio es una parte importante para mantener la comunicación con los ciudadanos y conocer de primera mano sus inquietudes. Con su mensaje de unidad, Ana Lilia Rivera aseguró que el proyecto debe estar por encima de cualquier interés personal y reiteró que existe espacio para todas y todos aquellos que quieran participar.

Así, la política tlaxcalteca busca mantener la organización y la cercanía con la ciudadanía mientras continúa el proceso interno de Morena rumbo a la definición de su liderazgo para los trabajos de la Cuarta Transformación en Tlaxcala.