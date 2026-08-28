SEDIF acerca apoyos alimentarios y obras comunitarias a familias de Puebla

Con el objetivo de apoyar el bienestar de las familias poblanas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó la Jornada Integral “Por Amor a las Familias” en el Parque Ecológico de Puebla, donde se entregaron apoyos alimentarios y se anunciaron acciones de obra comunitaria.

La jornada fue impulsada por el SEDIF, bajo el liderazgo de su presidenta del Patronato, Ceci Arellano, y estuvo dirigida a habitantes de diferentes zonas de la capital poblana, especialmente de la microrregión 16. Durante el evento, el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, señaló que estas jornadas forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, para atender las necesidades de las familias y acercar programas y servicios directamente a las comunidades. Como parte de las actividades, Carlos Ochoa Rodríguez y la titular de Bienestar del Estado, Laura Artemisa García Chávez, encabezaron la entrega de 7 mil 775 despensas para 2 mil 345 personas beneficiarias.

De acuerdo con el SEDIF, estos apoyos representaron una inversión de 3 millones 405 mil 69 pesos y fueron entregados mediante los programas de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad y de Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia. Los apoyos tienen como propósito contribuir a mejorar la alimentación de las familias que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, además de atender de manera especial a niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Durante la jornada también se entregaron apoyos de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” para siete proyectos, de los cuales seis corresponden a Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y uno a un desayunador. Estas acciones beneficiarán a 501 usuarios y cuentan con una inversión de 286 mil 438 pesos. Los recursos serán utilizados para fortalecer la rehabilitación y el equipamiento de diferentes espacios educativos, con el objetivo de que niñas y niños puedan contar con lugares más adecuados para sus actividades.

Entre los espacios beneficiados se encuentran los CAIC Infancias Bugambilias, Amalucan, Lomas de Chapultepec, Paraíso Casa Blanca, Héroes de Puebla 1 y Lomas de San Miguel, además de la Escuela Primaria Jaime Nuno. Además de la entrega de despensas y apoyos para obras, la Jornada Integral “Por Amor a las Familias” permitió acercar diferentes servicios a la población. Entre ellos estuvieron acciones de prevención, atención médica, odontología, optometría, nutrición y psicología, con el propósito de que las familias pudieran recibir atención y orientación sin tener que trasladarse a otros lugares.

También se brindó información y apoyo a personas interesadas en participar en la Jornada de Cirugías de Cataratas y Pterigión. Para ello se realizaron estudios gratuitos que son necesarios para continuar con el proceso de registro y tener acceso a este servicio especializado. El SEDIF señaló que este tipo de atención representa un apoyo importante para las personas que, debido a su situación económica, pueden tener dificultades para cubrir los estudios médicos necesarios antes de una intervención.

Las autoridades estatales señalaron que estas actividades forman parte de la política social impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, con una visión enfocada en acercar los beneficios del desarrollo a las diferentes regiones y sectores de Puebla. Con estas jornadas, el Gobierno del Estado busca fortalecer la atención directa a las familias y promover acciones relacionadas con el bienestar, la inclusión y la justicia social.

El SEDIF destacó que la estrategia también se suma a los principios de prosperidad compartida e inclusión que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De esta manera, la Jornada Integral “Por Amor a las Familias” permitió concentrar en un mismo espacio apoyos alimentarios, obras comunitarias y servicios de salud para beneficiar a familias de la capital poblana.